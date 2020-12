Glemt i garage i et halvt århundrede: Kan blive solgt for over 50 millioner

En af verdens mest eftertragtede og sjældne biler kommer under hammeren på auktion.

Der er tale om en Bugatti 57S fra 1937, som er ét eksemplar af blot 42 nogensinde produceret. Men hvor mange af de øvrige biler er på museer eller i kendte bilsamleres varetægt, har denne en noget anderledes historie.

Den har nemlig stået hengemt i en garage i England i over 50 år. Nu skal den så under hammeren hos auktionshuset Bonhams, der har vurderet prisen til at lande et sted mellem fem og syv millioner pund, svarende til mellem cirka 41 og 58 millioner danske kroner.

- Dette er virkelig et ekstraordinært eksempel på en af de mest værdifulde og eftertragtede førkrigs-biler. Andre Bugatti 57S'ere er på museer eller i kendte samlinger, så at kunne tilbyde bilen på det åbne marked for første gang siden 1969 bliver fantastisk, siger Sholto Gilbertson, som er direktør ved Bonhams Motor Cars UK, i en pressemeddelelse.

- Det kunne meget vel være den sidste 'skjulte' Bugatti fra før krigen, og vi er glade for at kunne præsenterede denne genopdagede ægte legende, siger han.

Her ses Bugattien tilbage i tiden. Foto: Bonhams

Motoren er en 3,3-liters sag. Foto: Bonhams

Sæderne er betrukket i cremehvid læder. Foto: Bonhams

Original stand

Den eftertragtede Bugatti 57S blev som ny købt ved en forhandler i London tilbage i 1930'erne.

Den nåede at have fire ejere, inden bilen blev købt af Mr. Turnbull i 1969. Han opsøgte de fire tidligere ejere for at blive klogere på bilen, og kort efter købet valgte han at tage den ind på sit værksted med henblik på at gennemrestaurere bilen.

Han nåede næsten at blive færdig med den gennemgribende restaurering af Bugattien, inden han gik bort.

Det er derfor Mr. Turnbulls efterkommere, som i dag står som ejere af bilen, ligesom det er efterkommerne, der har fundet bilen frem fra garagen, hvor den har stået i 50 år.

Den står i næsten original stand og med fuld historie.

Bilen kommer under hammeren på auktion hos Bonhams i London 19. februar 2021.

