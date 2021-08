Glemte håndbremsen: Her går det galt

Nogle udsigter er så smukke, at man helt kan glemme sig selv.

For en kinesisk familie var det lige ved at gå helt galt, da de kørte ind til siden for at nyde udsigten fra en bjergside på den sceniske Duku Highway i Xinjiang-provinsen i Kina.

Videooptagelser viser, at den mandlige chauffør forlader førersædet for at hente en termokande og skænke sig selv en drik.

Men han har glemt at trække håndbremsen, og pludselig begynder bilen at trille.

Manden griber fat i sidedøren og forsøger at holde fast, men tyngdekræften er stærkere, og bilen ruller ud over skrænten.

To af de andre familiemedlemmer nærmest flyver ud af bilen, mens kvinden på forsædet bliver siddende og får sig en hårrejsende rutsjetur ned ad skrænten.

Heldigvis stopper bilen på et plateau, og kvinden slipper fra uheldet med hofteskader, skriver flere britiske medier

I den sidste sekvens af videoen kan man se, hvordan den resterende del af familien står tilbage på bjergsiden og ser til i vantro.