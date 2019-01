Glemte klassikere: Nye BMW'er fra 1994 fundet på lager i Bulgarien

I en lagerhal syd for Sofia har 11 fabriksnye BMW-modeller fået lov at stå i to årtier

2150 kilometer. Det er afstanden fra Blagoevgrad i Bulgarien til den dansk/tyske grænse ved Padborg, og stort set det samme som kilometertælleren vil vise, hvis man tager turen i en af de 11 gamle BMW'er, der netop er fundet dernede.

Selv om bilerne har 24 år bag sig, har de nemlig aldrig været ude at køre. Beskyttelsesplastikken sidder således stadig på sæder og bundmåtter, som den gjorde det, da bilerne i sin tid trillede ud fra fabrikken i Tyskland.

Der er tale om 11 eksemplarer af BMW E34 5-serie, den tyske bilproducents bud på en mellemstor firmaflyder tilbage i begyndelsen af 1990'erne. Støvet på bilerne vidner om, at de har stået stille i mange år, men herfra bliver det til gengæld svært at sige noget med sikkerhed.

En lang række billeder af bilerne er godt nok dukket op på en Facebookside for et bulgarsk rustbeskyttelsescenter, men folkene bag fortæller ikke noget, hvad bilernes baggrund er, og hvorfor de nu er blevet 'fundet' - og om det overhovedet er tilfældet.

Måske købt af minister

I stedet bliver historiefortællingen overladt til kommentarsporet, hvor flere brugere byder ind med mere eller mindre rigtige informationer.

Her fremgår det blandt andet, at der er tale om 520i- og 525i-modeller fra 1994, der har stået under så dårlige forhold på lageret, at de er begyndt at ruste.

- Bilerne er IKKE blevet serviceret, men er blevet stillet i en fugtig hal. De skal males, og det vil nok koste omkring 10.000 euro at få dem i samlerstand, skriver brugeren Nikolay Milanov.

En britisk motorjournalist har spurgt til bilerne i kommentarsporet, og hertil har brugeren Edis Shaban svaret, at de blev købt for 16 år siden af den tidligere landbrugsminister i landet, Nikolay Tadarukov. Ifølge brugeren, der ikke redegør for sit eget forhold til de fundne biler, blev de i sin tid købt til medlemmer af det bulgarske parlament.

Edis Shaban svarer dog ikke helt klart på, hvorfor de aldrig kom ud at køre.

Kan ikke indregistreres

At dømme ud fra billederne er de 11 BMW-modeller sidst blevet serviceret i 2003. Skal man tage Edis Shabans kommentar for gode ord, så er det en vis Dr. Alexander Germanov, der passer på bilerne i dag.

Rustbeskyttelsescentret, der har base i Sofia, har offentliggjort en håndfuld opslag med billeder af bilerne, og under hvert af dem vrimler det med interesserede købere. Flere spørger, om der er en auktion på vej med de glemte BMW'er, men ingen i kommentarsporene kan med sikkerhed svare på, om bilerne skal sælges.

Til gengæld peger flere på, at bilerne med stor sandsynlighed aldrig vil komme ud at køre på bulgarske veje. De har nemlig aldrig været indregistreret i landet, og det betyder, at de i myndighedernes øjne er helt nye biler, der skal leve op til de samme krav som andre, hvis de skal have et sæt plader på.

En barriere, som det vil kræve mere end almindeligt store ændringer af de 11 klassikere at nå udenom.

