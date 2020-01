Godt nyt for bilejere: Mild vinter giver mindre salt på vejene

Vintrene i begyndelsen og slutningen af 2019 har været særdeles milde, og det er godt nyt for de bilejere, som frygter, at for meget salt på vejene kan få deres biler til at ruste mere.

Vejdirektoratet har nemlig i 2019 brugt den laveste mængde salt til at sprede ud på de danske veje i 20 år.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

I 2019 spredte Vejdirektoratet 27.328 tons salt ud på de danske veje. På en normal vinter spredes der typisk 58.700 tons salt.

I øvrigt var der stor geografisk forskel på, hvor saltsprederne blev sendt på gaden. På Sjælland var det således kun nødvendigt at foretage 50 udkald, mens der var 80 udkald i Nordjylland. Udkald til saltning betyder det antal udkald, der har været på Vejdirektoratets ruter landet over. Et udkald svarer til, at der har været kaldt ud på samtlige ruter én gang.

Vejsalt og fugt er i kombination en dræber for din bil, fordi de får din bil til at ruste hurtigere, end den ellers ville gøre.

Marginal snerydning

Hvad angår snerydning, er tallene endnu lavere. I alt foretog Vejdirektoratets entreprenører blot 20 timers snerydning pr. 100 kilometer veje i 2019 mod 181 timer på en normalvinter.

Al snerydning fandt i øvrigt sted i første del af 2019. I efterårs- og vintermånederne op mod årsskiftet blev der slet ikke foretaget snerydning på de hjemlige statsveje. Sådan en situation har vi ikke oplevet siden 2007.

Vejdirektoratet har ansvaret for vintertjenesten på statens veje i Danmark, der består af knap 4000 kilometer motorveje og de større hovedlandeveje. Deres strategi er at salte præventivt, hvilket vil sige, at de som udgangspunkt salter statens veje, før de bliver glatte.

