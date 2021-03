Godt nyt for elbilejere: Dobbelt så mange ladere

Ladeoperatøren Clever offentliggør nu, at de i løbet af 2021 vil etablere minimum 700 nye offentlige ladere i regionen. Det er mere end dobbelt så mange som i 2020.

Det oplyser Clever i en pressemeddelelse.

De 700 ladepunkter tæller tilladelser og aftaler, der allerede er indgået med kommuner og virksomheder, og Clever forventer at få tilsagn om endnu flere i løbet af året.

- Vi skal hele tiden sørge for, at infrastrukturen er klar forud for elbilerne, så danskerne kan vide sig sikre på, at der er en ladestander klar til dem, når de har brug for det. Det er især vigtigt i byerne, hvor mange bor i etageboliger og ikke har mulighed for at lade bilen med en sikker og intelligent ladeboks i carporten, siger Casper Kirketerp-Møller, som er direktør i Clever.

De nye ladestandere vil indgå i Clevers åbne offentlige ladenetværk, der i dag tæller omkring 1600 ladepunkter i hele landet.

Vil ikke vente: Nu opstiller de markedets hurtigste ladere

Den rigtige vej

Hos Københavns Kommune glæder overborgmester, Lars Weiss (S), sig over, at der nu kommer flere ladestandere til.

- Vi har over 100.000 biler i vores by. Tænk hvis de alle kørte på el? Det vil være en helt anden og renere by at bo og arbejde i. Men det kræver en solid infrastruktur, så det er ligetil at få ladet sin bil, lige meget hvor i byen man befinder sig. Derfor er jeg begejstret for, at antallet af ladepunkter nu øges kraftigt. Det er den eneste rigtige vej at gå, siger overborgmesteren.

Godt nyt for elbilejere: Nye ladestandere for over 200 millioner