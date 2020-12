Godt nyt for elbilejere: Nye ladestandere for over 200 millioner

Hvis det skal blive mere attraktivt for danske bilkøbere at vælge en elbil frem for en fossilbil, er det afgørende, at der er ladestandere inden for rækkevidde.

Sådan lyder budskabet fra transportminister Benny Engelbrecht, efter et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet givet tilsagn om støtte for 56,8 millioner kroner til medfinansiering af udbredelsen af ladeinfrastruktur til elbiler.

Støtten skal sikre bedre muligheder for, at bilister med en elbil kan lade op over hele landet. Med støtten vil der over de næste par år blive etableret ladestandere for over 200 millioner kroner, oplyses det.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

- Transportsektoren er en væsentlig faktor i vores målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Det har derfor fra dag ét været et af mine fokuspunkter som transportminister at sikre en grøn omstilling af transporten. Det er et stort skridt på vejen i omstillingen fra biler med fossile brændstoffer, at vi med midler fra puljen kan forbedre lademulighederne for elbiler, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Vild stigning: Nu vil vi have disse biler

Mange ansøgere

Støtten til hvert projekt om etablering af ladestandere må maksimalt udgøre 25 procent af de i alt 56,8 millioner kroner.

Vejdirektoratet har stået for håndteringen af ansøgningsprocessen og vurderet de indkomne ansøgninger efter flere kriterier, blandt andre antallet af ladestandere og effekten af dem, ladestandernes geografiske placering og antallet af elbiler, der forventes at kunne bruge standerne.

I alt har Vejdirektoratet modtaget 81 ansøgninger fra 21 forskellige ansøgere, og projekterne har været alt fra opsætning af et stort antal ladestandere til opsætning af en enkelt ladestander.

Puljen er nu blevet udmøntet, og i løbet af 2021 og 2022 vil elbilejere kunne sætte deres biler til de nye ladestandere, når de er blevet etableret landet over.

Danskerne jagter brugte elbiler