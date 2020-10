Godt nyt for elbilejere: Over 10.000 nye ladere er på vej

Når danskerne køber flere og flere elbiler, stiller det større krav til antallet af ladestandere landet over, så elbilerne kan få nye kræfter på batterierne.

En af Danmarks største ladeoperatører Clever meddeler nu, at de inden udgangen af 2025 vil investere i flere end 10.000 åbne, offentlige ladepunkter fordelt i hele Danmark. De etableres i og uden for byerne og langs motorvejene.

I dag er der på tværs af udbydere mere end 3000 offentligt tilgængelige ladepunkter i Danmark. Clevers ambition om over 10.000 nye, offentlige ladepunkter svarer til en stigning på mere end 300 procent i forhold til det nationale antal i dag.

- Vi vil gerne sende et klart signal til de danskere, der måske stadig er lidt betænkelige ved, om der kommer tilstrækkelig med ladeinfrastruktur til, at elbilen er et reelt alternativ for dem. Vores åbne, danske infrastruktur er allerede i front i Skandinavien, og Clever er klar til at bidrage ambitiøst til behovet i fremtiden ved at investere forud for efterspørgslen, så danskere i alle landsdele trygt kan vælge elbilen til i hverdagen, siger Casper Kirketerp-Møller, direktør i Clever, i en pressemeddelelse.

- Vi er klar

DTU og Dansk Elbil Alliance vurderer, at der vil køre 300.000 elbiler på de danske veje allerede i 2025, og at der til den tid vil være behov for 750 lynladere på landsplan.

Konkret forventes Clevers investeringer at føre til cirka 500 nye lynladere, cirka 100 hurtigladere og cirka 9500 normalladere fordelt over hele landet.

- Vi kommer med meldingen nu, fordi vi gerne vil betrygge forbrugerne og politikerne i, at der er private aktører, der er klar til at levere den nødvendige ladeinfrastruktur til elbilerne. Vi er blot en blandt mange aktører på markedet, der er villige til at investere massivt i infrastrukturen, så det er ikke her, man fra politisk side skal lægge skattekronerne, siger Casper Kirketerp-Møller.

- Politikerne skal i stedet fokusere på at gøre prisen på elbiler attraktive og sikre, at det er billigt at oplade dem, siger han.

Clevers normal- og hurtigopladning er op til 50 kW, mens lynopladning i dag går op til 350 kW.

