Godt nyt for miljøet: Flere bilejere gør dette

I fjor valgte flere danskere at køre en tur i vaskehallen, når bilen skulle skinne igen, i forhold til året før.

Drivkraft Danmark har offentliggjort nye tal for antal bilvaske i vaskehaller i Danmark. De viser en stigning fra 2019 til 2020, og det er gode nyheder, da det er markant bedre for miljøet at vaske bilen i en vaskehal på stationen fremfor hjemme i indkørslen.

Det oplyser Drivkraft Danmark i en pressemeddelelse.

I 2020 blev der udført mere end 10 millioner vaske i vaskehaller, og det er en stigning i forhold til 2019, hvor tallet lå lige under 10 millioner, ligesom det var tilfældet i årene forinden.

Men faktisk er antallet for 2020 lavere end i midten af 00'erne. Her var antallet af årlige vaske i vaskehal flere gange over 11 millioner og en enkelt gang over 12 millioner.

Gavner miljøet

Når man kører i vaskehallen for at gøre bilen ren frem for at stå langs fortovet, har det positive konsekvenser for miljøet. Vask i vaskehal reducerer således vandforbruget, og vandmiljøet bliver skånet.

Hvis alle biler blev vasket i vaskehaller i stedet for hjemme i indkørslen, ville det ifølge Drivkraft Danmark spare vandmiljøet for mere end 1,5 ton metaller, 5 ton olie og næsten 2 ton vaskemidler.

- Det er bedst for miljøet at tage bilen med i en rigtig vaskehal på stationen, fordi vaskehallens spildevand løber gennem et sandfang, siger Michael Mücke Jensen, teknik- og miljøchef i Drivkraft Danmark.

- Hvis bilen vaskes ved fortovskanten, ender vaskevandet og snavset fra bilen stort set urenset ude i naturen til skade for miljøet, siger han.