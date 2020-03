Godt nyt for SUV-ejere

De danske bilkøbere er vilde med de store, praktiske SUV'er, som byder på høj indstigning og fornuftige pladsforhold. Således var over 28 procent af nye biler solgt i Danmark i 2019 i SUV-klassen.

Og nu er der godt nyt for de mange danskere, som kører rundt i SUV'er med store hjul.

FDM har nemlig foretaget årets første test af sommerdæk, og SUV'ernes popularitet har fået FDM til at gå et par størrelser op med den første test af dæk i både 17 og 18 tommer.

Det oplyser bilorganisationen i en pressemeddelelse.

Testen viser, at vejgrebet ikke fejler noget hos de store 17 tommer sommerdæk til de populære SUV-modeller. Også de store, hurtige 18 tommer dæk er blevet markant bedre.

Af de 12 testede 17 tommer dæk klarer de fire sig godt, mens syv klarer sig til bedømmelsen ’tilfredsstillende’. Et enkelt dæk dumper.

- Trenden med store dæk har også ramt de populære SUV’er, og det er forklaringen på, at vi har valgt at teste dæk i denne størrelse. Overordnet klarer dækkene sig godt med gode bremseegenskaber på både tør og, nok så vigtigt, våd vej, siger Søren W. Rasmussen, FDMs biltekniske redaktør, i pressemeddelelsen.

- Mere væsentligt viste testen, at stort set alle 12 dæk klarer sig bedre på næsten alle parametre end de dæk, vi testede sidste år til varevogne og minibusser. Dem passer 17-tommerdækkene også til. Selv slidstyrken er næsten lige så god. Derfor er de et både bedre og mere sikkert alternativ til de store kassebiler, siger han.

- De har oppet sig

Til de bilister, som ejer mere sportslige biler, er der også gode nyheder fra dæktesten. 18 tommer dæk er blevet en populær størrelse på de danske veje. Det er dæk, som udmærker sig med mere sportslige egenskaber, og derfor går de ofte under betegnelsen UHP, Ultra High Performance. Det er dæk, der typisk er standard på biler som BMW 3-serie, Mercedes-Benz C-klasse og VW Golf GTI.

- Det er en dækstørrelse, hvor producenterne virkelig har formået at oppe sig. Hvor dækket her tidligere næsten udelukkende var kendetegnet ved gode egenskaber på tør vej, viser testen, at det nu er lykkedes for producenterne at forbedre egenskaberne generelt. Det betyder, at disse dæk nu også klarer sig godt på våd vej, samtidig med at det har fået en bedre slidstyrke og lav rullemodstand, siger Søren W. Rasmussen.

Blandt de 16 testede 18 tommer dæk dumper et enkelt dæk, mens 11 får bedømmelsen ’tilfredsstillende’ og fire udmærkelsen ’god’.

