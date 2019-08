Godt tilbud? Disse to unikke biler skal du købe samlet til 49 millioner

Aston Martin har lanceret et noget specielt pakketilbud til 19 heldige - og formentlig rige - kunder. Det britiske bilfirma vil nemlig genskabe den legendariske bilmodel DB4 GT Zagato, som skal bygges i 19 eksemplarer, og som kun vil blive solgt i et pakketilbud, hvor man også får en nydesignet Aston Martin DBS GT Zagato med i handlen.

Prisen? Seks millioner pund, svarende til cirka 49 millioner kroner.

Det skriver Bil Magasinet på baggrund af en pressemeddelelse fra Aston Martin.

Coachbuildingfirmaet Zagato har en lang og rig tradition med at bygge specialudgaver af blandt andet Aston Martin-modeller. Den originale DB4 GT Zagato kom tilbage i 1960, og det er den, som Aston Martin og Zagato nu bygger nye eksemplarer af.

Den originale DB4 får en kopi af den motor, modellen havde tilbage i 1960. Foto: Aston Martin

Ulovlig på offentlig vej

Fordi de nye 19 eksemplarer af DB4 GT Zagato er såkaldte 'continuation'-biler og ikke replikaer, bliver det vurderet som en ny bil, hvorfor modellen ikke kan leve op til moderne sikkerheds- og miljøkrav. Det har den betydning for de 19 kunder, at DB4'eren ikke kan indregistreres til kørsel på offentlig vej.

Det er så her, at den nye Zagato-udgave af Aston Martin DBS Superleggera med tilnavnet 'Aston Martin DBS GT Zagato' kommer ind i billedet - altså bil nummer to i pakken til 49 millioner kroner.

Den kan nemlig godt indregistreres til brug på almindelig vej, og derfor kan de 19 ejere altså godt bruge dem som hverdagsbiler, skulle de have lyst til det.

Ingen bagrude

Den nye Zagato-model kommer med flere specielle detaljer. Bilens tag er udført i ét stort stykke kulfiber, som spænder hele vejen fra forruden til bagsmækken, uden plads til en bagrude. Derfor er bilens bakspejl erstattet af et kamera.

I bilens front har Zagato og Aston Martin designet en helt ny 'dynamisk' grill, bestående af 108 små diamantformede stykker kulfiber, som kan vendes. Når bilen holder stille og er slukket, lukkes grillen til, så designet er 'glat'.

Men når man puster liv i bilens V12-motor, åbner de små stykker kulfiber, så motoren får luft.

- Dette er en bil, som ikke kun er fokuseret mod skønhed, men også drama. Vores dynamiske grill giver os en mulighed for, at bilen har to forskellige identiteter. Når den er parkeret, ser det næsten ud, som om DBS GT Zagato hviler sig. Når den startes, er den på vagt og klar til at yde ved at levere både en lyd- og visuel oplevelse for tilskuere, siger Marek Reichman, kreativ direktør i Aston Martin Lagonda, i pressemeddelelsen.

Første DB4 Zagato 'Continuation' er faktisk allerede færdigbygget, men vi skal frem til 2020, før de første eksemplarer af DBS GT Zagato står klar.