Gør diesel comeback? Her solgte man pludselig flere dieselbiler sidste år

Domme er faldet, bøder er betalt, og motorer er udgået af produktion.

Længe har dieselmotoren som konstruktion set ud til at være havnet i sit livs efterår. En turbulent midtvejskrise, hvor den forsøgte at snyde sig til at være mere med på den grønne mode, end tilfældet var, havde taget pusten ud af salgstallene.

Men nu er der imidlertid sket noget pudsigt i Tyskland. Volkswagen, som i sin tid fik dieselgate til at rulle, kan pludselig melde om stigende dieselsalg. Mens 39 procent af bilgigantens tyske salg bestod af dieselbiler i 2017, voksede andelen til 43 procent i fjor.

Det skriver Volkswagen i en pressemeddelse.

Populært blandt private

Udviklingen er sket samme år, som flere tyske storbyer har fået lov til at indføre forbud mod dieselbiler og har gjort alvor af det. Samme år, som VW-koncernen har fået en bøde på 7,5 mia. kroner for sin part i dieselskandalen, og samme år som flere tyske sager om erstatning er faldet ud til de berørte bilejeres fordel.

Ikke desto mindre er det ifølge Volkswagen de private bilkøbere, der har drevet salget frem. Andelen af private dieselkøbere steg således fra 15 procent i 2017 til 27 procent i 2018 - altså næsten en fordobling.

Volkswagen halter dog stadig efter niveauet i 2016, hvor lige knap hver anden solgte folkevogn kørte på diesel.

Ifølge tyske Welt skal en del af årsagen til det stigende salg muligvis findes i den rabat, som ejere af gamle VW-dieselbiler kan få, hvis de bytter dem ud med en ny. Man kan nemlig kun få rabatten, hvis man bytter med en ny dieselbil.

Ekspert: Salget vil stabilisere sig

Welt har forhørt sig hos Center for Automotive Research ved universitetet i Duisburg-Essen, og her mener bilekspert Ferdinand Dudenhöffer, at overgangen til den nye WLTP-testmetode også kan have haft indflydelse.

Flere bilproducenter kom nemlig bagud med godkendelserne, så der var færre biler at vælge imellem for køberne. Det kan ifølge Dudenhöffer være en del af grunden til, at de fleste bilproducenter - herunder VW - oplevede stigende dieselsalg i årets sidste kvartal.

Hos Volkswagen har man tidligere annonceret, at dieselmotoren er på vej ud. I 2026 vil den tyske bilgigant udvikle sin sidste generation af dieselmotorer, men det betyder ikke, at der ikke er mange gode år tilbage i motortypen, påpeger VW-bestyrelsesmedlem Jürgen Stackmann.

- På grund af dens høje effektivitet og ydelse og i lyset af klimaforandringerne, så vil dieselmotoren fortsat være en vigtig teknologi i årene, der kommer, siger han i pressemeddelelsen.

Det er dog ikke ensbetydende med, at motortypen vil gøre et længerevarende comeback, mener Ferdinand Dudenhöffer.

- Dieselsalget vil stabilisere sig igen, men ikke længere nå niveauet fra før skandalen, forudsiger han overfor Welt.

Herhjemme kørte cirka hver tredje solgte personbil sidste år på diesel, hvilket er helt samme niveau som året før. Det viser tal fra De Danske Bilimportører, som Blog Om Biler har beskrevet.

