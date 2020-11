Gør du dette i bilen? Kan ende i en ulykke

Det er lovligt at taste på en fastgjort mobil eller en touchskærm i en bil, selvom man kører. Men det er ikke en specielt god idé.

En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension viser, at det langt fra altid går godt.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser, at blandt de bilister, der taster på en fastgjort mobil eller bilens infoskærm under kørslen, har 13 procent inden for det seneste år været ved at køre galt eller er kørt galt på grund af den handling. Værst ser det ud blandt de 18-35-årige, hvor 20 procent har været ved at ende i en trafikulykke eller er kørt galt.

- Selv om mobilen er fastgjort, og det er lovligt at trykke på den, så skal man virkelig tænke sig godt om, før man gør det. Der skal ikke særligt meget til, at man overser en anden i trafikken, og det kan gå helt galt. Så begræns brugen af bilens infoskærm og mobilen, når du kører bil, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

Organisationen opfordrer til, at man sætter sig godt ind i funktionerne, hvis man har en touchskærm i bilen, så man undgår at skulle lede for at finde de rigtige steder at trykke under kørsel.

Skaber ulykker

Tal fra Vejdirektoratet viser, at uopmærksomhed og mangelfuld orientering er en faktor i omkring halvdelen af alle dødsulykker på vejene.

Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension gennemfører i 55 kommuner en landsdækkende kampagne 'Læg mobilen, så er du lægger' frem til 15. november. Herefter følger politiet trop med en uges landsdækkende kontrol af uopmærksomhed i trafikken i uge 47.

Målet er at få flere til at skærpe opmærksomheden i trafikken.

- Vi oplever alt for mange ulykker, som skyldes uopmærksomhed, og derfor er vi nødt til at sætte fokus på de fatale følger, det medfører. I vores branche er vi meget optaget af at hjælpe med at øge trafiksikkerheden på de danske veje og har en klar målsætning om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, siger Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension.

