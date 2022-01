Gør klar til elbil med 1000 km rækkevidde

Udviklingen af elbiler og teknologien, som de drives af, skyder afsted med lynets hast, og et af de vigtigste udviklingsparametre er, hvor langt elbilerne kan køre på en opladning.

Nu har den tyske bilgigant Mercedes-Benz præsenteret en ny elektrisk konceptbil, som byder på op til 1000 km rækkevidde på en enkelt opladning.

Mercedes-Benz Vision EQXX hedder konceptbilen, der skal vise, hvordan Mercedes forestiller sig, at fremtiden ser ud for elbilerne.

Den lange rækkevidde, som Mercedes-Benz lover, at bilen kan klare, forklares blandt andet med et meget aerodynamisk design og en batteripakke, som er på lige under 100 kWh, men som samtidig optager 50 procent mindre plads og vejer 30 procent mindre end den batteripakke, som man finder i den nuværende elbil EQS.

- Mercedes-Benz Vision EQXX viser, hvordan vi forestiller os fremtidens elbil, og med et forbrug på under 10 kWh per 100 kilometer, kan den tilbagelægge over 1000 kilometer på en opladning med strøm fra et batteri, der kan ligge i en kompakt bil, siger Ola Källenius, som er adm. direktør i Mercedes-Benz, i en pressemeddelelse.

Her kan man tydeligt se, hvordan bilen er skabt med aerodynamik for øje. Foto: Mercedes-Benz

Kabinen er domineret af en skærm, der breder sig på tværs af hele bilen. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz oplyser ikke noget om, hvorvidt de har planer om at sætte konceptbilen i produktion. Den længste elektriske rækkevidde, som Mercedes-Benz indtil videre tilbyder, får man dermed i elbilen EQS, der kan klare op til 743 km på en opladning.