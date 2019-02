Gokart på steroider: Mini arbejder på hidsig krudttønde

Britiske Mini har besluttet sig for at bygge en bil, der slår alle mærkets tidligere modeller på motorfronten

- Flyt dig.

Det er, hvad den største og mest kraftige motorvariant i Minis nuværende modelprogram siger til sine medtrafikanter, hvis man skal tro reklamen på producentens hjemmeside.

231 hestekræfter i en bil på størrelse med en ært kan da også synes ganske rimeligt, men ikke desto mindre lader det til, at den kæphøje fartkonge, der bærer navnet Mini John Cooper Works, inden længe skal finde indersporet.

Britiske Mini har nemlig besluttet sig for at virkeliggøre konceptbilen John Cooper Works GP, og producenten lover, at den får over 300 hestekræfter.

Bilen bliver dermed den kraftigste model, som bilbyggerne fra Cowley nogensinde har produceret. Det skriver Mini i en pressemeddelelse.

Begrænset antal

Den hidsige gokart af en bil skal stå klar på et endnu ikke defineret tidspunkt i 2020, og det er stadig småt med oplysninger om den. Sikkert er det dog, at bilen kun vil blive produceret i 3000 eksemplarer.

Konceptbilen, der blev fremvist i 2017, var en udpræget weekendracer med masser af letvægtsmaterialer, store spoilere og en kabine, der kun indeholdt det allermest nødvendige. Heriblandt en skumslukker.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Konceptbilen lagde ikke skjul på, at den var tiltænkt racerbanen. Foto: Mini

At dømme ud fra de billeder, som Mini indtil videre har offentliggjort af bilen, får den produktionsklare udgave også en forholdsvis stor tagspoiler. Men mere vil man ikke afsløre, slår Mini fast i pressemeddelelsen.

- Hvor meget (af konceptbilens karakteristika, red.), der bibeholdes på den produktionsklare udgave, må tiden vise, skriver Mini.

Testes på racerbanen

Mini løfter dog sløret for sine planer frem mod lanceringen i 2020. Her skal bilen angiveligt gennemtestes på den tyske Nürburgring-racerbane - et yndet mål for sportsvognsproducenter som Porsche og Lamborghini, når nye sportsvogne skal færdigudvikles.

Igen er der altså lagt i kakkelovnen til en bil, der egner sig til lidt mere end bare pendlertrafik og enkelte, hurtige overhalinger.

Det er ikke første gang, Mini laver en bil målrettet racerbanen. Den nye Mini deler både navn og værdier med en specialmodel, som producenten byggede tilbage i 2013. Den blev kun bygget i 2000 eksemplarer og havde 'blot' 218 hestekræfter.

