Golfen er ikke længere mest populær

Volkswagen Golf er et bilikon på højde med de allerstørste. Den er blevet produceret i otte forskellige generationer, og den har lagt navn til sin helt egen bilklasse.

Men Golfen må se sig slået som Europas mest populære bilmodel i 2021.

Det skriver mediet bil24.no.

Volkswagen præsenterede en helt ny generation af Golf, lige inden vi gik ind i år 2020, men alligevel kunne syvende generation køre titlen hjem som den mest populære bilmodel i Europa i 2020.

Sådan er det ikke gået i 2021. Her måtte VW Golf nemlig se sig slået af en fransk favorit.

Det er firmaet Focus2move, som har samlet salgstallene fra 44 europæiske lande over de mest solgte bilmodeller i det forgangne år.

Resultatet viser, at Renault Clio blev den mest populære bilmodel i Europa i 2021 med 246.712 eksemplarer. Det var lige akkurat nok til at slå Golfen, som blev solgt i 245.747 eksemplarer, altså blot 965 færre end Renaulten.

Selvom det altså ikke blev til en førsteplads i europæisk regi for VW Golf, kan den tyske bilgigant glæde sig over, at de også indtog tredjepladsen med den mindre Polo. Den blev nemlig solgt i 223.847 eksemplarer.

Retter man blikket hjem mod hjemlige himmelstrøg, var det hverken Renault Clio, Volkswagen Golf eller Volkswagen Polo, som blev de mest populære bilmodeller.

Faktisk var der ingen af de tre biler, som endte i top-10 over landets mest populære bilmodeller i 2021. I stedet blev det Ford Kuga, som indtog førstepladsen foran Citroën C3 og Toyota Yaris. Ford Kuga blev solgt i 5889 eksemplarer.