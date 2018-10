Google-bilen er tilbage: Skal lugte sig frem til de beskidte steder

Beskidt og usund luft er et stort minus ved at bo i storbyen.

Det ved indbyggerne i hovedstaden, og derfor har Københavns Kommune - lidt overraskende, vil nogen måske mene - allieret sig med it-giganten Google for at få gjort noget ved problemet.

Løsningen er tilsyneladende at sende en Google Street View-bil rundt i byens gader. Ikke for at tage billeder, men for at kortlægge kvaliteten af luften. Det skriver Ritzau.

Planlæg leg og cykelrute

I dag bliver luftforureningen i København målt fra tre stationer, der står rundt om i byen.

Ved at sende en Google-bil, der har fået påsat måleudstyr, ud på vejene håber man at kunne tegne et mere præcist billede af, hvor i hovedstaden den er gal med luften.

Den indsamlede viden vil i første omgang komme politikere og forskere til gavn. Med tiden er det også meningen, at almindelige mennesker skal have adgang til resultaterne, der vil blive vist på Google Maps. Denne viden kan man eksempelvis bruge, når man planlægger sin cykelrute og eller ved valg af legeplads.

Malou Aamund, der er direktør for Google Danmark, er i hvert fald overbevist om, at tiltaget vil komme den enkelte borger til gavn.

- Så kan man planlægge sin vej rundt i byen og undgå at tage de mest forurenede ruter, siger hun til Ritzau.

Vil ud til hele verden

I USA er der flere byer, som benytter sig af Google-biler til at måle niveauet af nitrogenoxider og andre skadelige partikler i luften. I Europa bliver København sammen med London og Utrecht de første til at blive indlemmet i projektet.

TV 2 Lorry har været i kontakt med Copenhagen Solutions Lab. Det er dem, der i sin tid tog kontakt til Google for at få samarbejdet op at køre.

- Googles langsigtede mål er at lave et Google Map over luftkvalitet i hele verden. Vores mål er en god analyse af luftkvalitet i København, så vi kan handle ud fra, hvordan det ser ud, siger Marius Sylvestersen fra Copenhagen Solutions Lab til TV 2 Lorry

Ifølge tal fra 2017, som Miljø- og Fødevareministeriet er kommet frem til, mister 1700 indbyggere i hovedstadsområdet hvert år livet som følge af luftforurening.

Set over en 20-årig periode har antallet af luftforureningsrelaterede dødsfald i Danmark, været faldende - fra 5600 i 1990 til 3600 i 2017. Det er især to ting, der er skyld i de mange dødsfald og hospitalsindlæggelser - brændeovne og dieselbiler.