Google Maps fuppet af trækvogn

En kunstner brugte 99 mobiltelefoner i en trækvogn til at snyde Google Maps til at tro, at der var massiv trafik

Rigtig mange benytter Google Maps, når de færdes i trafikken, og google indsamler data fra trafikanters telefoner til at vurdere, om der er kø eller tæt trafik på en bestemt vej, som i deres kort markeres med rødt.

Men systemet kan snydes.

Det fandt en kunstner ved navn Simon Weckert, som bor i Berlin, ud af, da han fik Google Maps til at registrere kø og tæt trafik på bestemte veje i den tyske hovedstad, selv om der ikke var megen trafik på de respektive veje.

Det skriver The Guardian.

Google bruger data fra brugernes telefoner til at bestemme, om der er kø på en bestemt vej. Hvis Google kan registrere, at mange telefoner befinder sig på en vej og bevæger sig langsomt, vurderes det, at der er kø.

Simon Weckerts metode til at snyde Google var i virkeligheden ret simpel. Han trak en lille trækvogn efter sig, som var læsset med 99 mobiltelefoner, der konstant sendte data til Googles servere om deres placering.

Det trick gav Google et indtryk af, at mange køretøjer kørte langsomt på vejene, og derfor betragtede Google det som en kø.

Du kan se en video af Simon Weckerts forsøg herunder.

I virkeligheden var der dog ikke særlig meget trafik på de veje, som Weckert gik på.

Forbi hovedkontor

Faktisk gik en af Weckerts ture med trækvognen for at skabe en 'kunstig' kø umiddelbart forbi Googles eget kontor i Berlin, hvor Weckert fik det til at se ud, som om der var kø, selv om der næsten ingen trafik var.

- Om det er via en trækvogn eller en kamel, så elsker vi at se kreative måder at bruge Google Maps på, da det hjælper os med at gøre kortene endnu bedre, siger en talsperson fra Google ifølge The Guardian.

