'Grøn' bil giver rabat på forsikring

Hvis du er ejer af en 'grøn' bil, kan det være, du skal overveje at skifte forsikringsselskab.

LB Forsikring giver nemlig nu rabat på bilforsikringen til alle biler, der har opnået fem stjerner i den såkaldte Green NCAP test. Det skal give medlemmerne større incitament til at vælge klimavenlige biler.

Det oplyser LB Forsikring i en pressemeddelelse.

- Det er ingen hemmelighed, at elbiler af flere årsager er dyrere at forsikre. Derfor er det utraditionelt, at vi går den modsatte vej, og gør særligt klimavenlige biler billigere at forsikre. Det har vi valgt at gøre, fordi vi sammen med vores medlemmer gerne vil skubbe på den grønne omstilling, siger Steen Holse Andersen, CCO i LB Forsikring, i pressemeddelelsen.

Konkret betyder det, at LB Forsikring nu giver årligt 500 kroner i rabat på kaskoforsikringen på alle biltyper, der har fem stjerner i Green NCAP, som er en uvildig international standard, som også kendes fra sikkerhedsvurderinger.

På nuværende tidspunkt er det tre bilmodeller, der lever op til denne vurdering - nemlig Nissan Leaf 40 Kwh, BMW i3, Electric og Hyundai Ioniq Electric.

LB Forsikring er det første forsikringsselskab i Danmark, der uddeler denne type klimarabat på biler.

- Det er lidt ukendt land for os at arbejde med denne type rabatter. Derfor har vi også valgt at bruge andre til at bedømme klimabelastningen på biler, mens vi beskæftiger os med det, vi ved noget om, nemlig bilforsikring, siger Steen Holse Andersen.

- Meget velkommen

Hos Dansk Elbil Alliance er man i sagens natur glad for tiltaget.

- Vi hilser det meget velkommen, at der på den her måde skabes ekstra incitamenter til at skifte fra fossil til elbiler. Det er klart, at politikerne sidder med muligheden for at skrue på de helt store knapper, men man skal ikke undervurdere, at det betyder noget for såvel nuværende som kommende elbilejere, at deres valg positivt understøttes af andre aktører, der påvirker den samlede økonomi i at have elbil, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance

For LB Forsikring er klimarabatten et tiltag, der skal skabe stærkere incitamenter til at træffe grønne valg for de 400.000 medlemmer i selskabet.

- Der er ingen tvivl om, at klimaudfordringen fylder utroligt meget - både i samfundet og hos vores medlemmer. Derfor er det også vores forpligtelse at skabe produkter og services, der kan være med til at understøtte en mere bæredygtig udvikling, siger Steen Holse Andersen.

Klimarabatten bliver allerede nu fratrukket prisen hos medlemmer med de biltyper, der opfylder kravene.

