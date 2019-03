Grøn bølge truer: Bilbyggere kæmper for at redde ikoner

Mens bilproducenterne pumper den ene elektriske konceptbil ud efter den anden, glimter særligt én biltype ofte ved sit fravær: Sportsvognen.

Bilen, som tidligere var toppen af kransekagen hos forhandleren, er i mange tilfælde flere år fra at modtage samme elektriske makeover, som producenterne i øjeblikket giver deres mere almindelige familiemodeller. Det gælder også hos Audi, hvor det indtil videre er usikkert, om de sportslige og ikke mindst benzindrevne TT- og R8-modeller bliver videreført i nye udgaver lige foreløbig.

Nu får modellerne dog opbakning fra uventet kant. Ifølge Automotive News Europe kæmper bildesignere og –ingeniører bag kulissen for at redde dem fra udryddelse.

Et spørgsmål om penge

En lang række bilproducenter har satset enorme summer på omstillingen fra traditionelle forbrændingsmotorer til elektrisk drift. Men omkostningerne ved at bygge bilerne er stadig høje – blandt andet fordi producenterne er afhængige af at købe sig til indmaden i batterierne – og det går ud over profitten.

Det er også en del af begrundelsen for, at nichemodeller som Audi TT og R8 ikke er de første modeller, producenten har kastet sig over at elektrificere.

VW-koncernen, der ejer Audi, har i stedet satset på at bygge elbiler, der har større køberpotentiale. Det gælder eksempelvis den moderigtige Audi e-tron og den kommende VW ID, der placerer sig i den folkelige Golf-klasse.

Både ingeniører og sælgere ser dog gerne, at de får følgeskab af mere sportslige modeller.

- Vi ingeniører vil have dem, og vores kolleger i salgsafdelingen vil det samme, men det er et spørgsmål om, hvorvidt vi har råd til dem, siger Audis udviklingschef Hans-Joachim Rothenpieler til Automotive News.

Grønnere sportsvogne

Ifølge Automotive News nærmer Audi sig tidspunktet, hvor ingeniører og designere skal i gang med at udvikle nye udgaver af både TT og R8 – hvis de vel at mærke skal have direkte efterfølgere. Indtil videre er det uklart, om de får det.

Overfor mediet nøjes Audi-chef Bram Schot med at sige, at mærkets sportslige RS-modellinje skal være grønnere i fremtiden. Han går dog ikke yderligere i detaljer med, hvad det indebærer.

Skæver man til konkurrenterne, har Mercedes-AMG indtil videre indført mild hybridteknologi i enkelte af sine sportslige modeller, mens BMW i snart mange år har tilbudt den sportslige nichemodel i8, der er en pluginhybrid.

