Grønne biler buldrer frem i Europa: Salget er tredoblet

Det går fremad med salget af grønne biler i Europa, og elektrificerede biler udgør således otte procent af det samlede bilsalg i Europa i første halvdel af 2020, hvilket er en tredobling i forhold til samme periode året før.

Det skriver mediet Autoblog.

Bag opgørelsen står NGO'en Transport & Environment (T&E), som er dykket ned i bilsalgstal for årets første halvdel i de europæiske lande.

Selvom bilsalget generelt har lidt under coronapandemiens indtog, er salget af elektrificerede biler, som T&E karakteriserer som elbiler og plug-in hybrider, gået frem og er således tredobbelt salget af tilsvarende biler i de første seks måneder af 2019.

T&E peger blandt andet på skrappere EU-krav fra næste år som årsag til et stigende salg af grønner ebiler allerede nu.

- Det er på grund af EU-emissionskravene, men også takket være mange investeringer, som bilproducenterne foretog sidste år, siger Julia Poliscanova, medforfatter til analysen fra T&E, ifølge mediet.

Det er fra næste år et EU-krav, at nye biler gennemsnitligt ikke må udlede mere end 95 g CO2 pr. km i 2021. Det vil sige, at på tværs af en bilproducents modelprogram skal den gennemsnitlige udledning pr. km. være 95 g. Kravet har været medvirkende til, at mange bilproducenter har haft travlt med at lancere flere elbiler og plug-in hybrider for at leve op til emissionskravene.

Grønt salg i DK

De danske bilkøbere kan tage en lille del af æren for, at salget af de grønne biler er gået frem i årets første seks måneder i Europa.

Alene i september måned i år kom 2340 nye elbiler ud på de danske veje, hvilket er ny rekord for flest indregistreringer på én måned - den tidligere rekord var 1554 elbiler i december 2015. Samtidig var over 22 procent af nyregistreringerne i september enten el- eller plug-in hybridbiler.

Til og med september er der i 2020 i alt blevet solgt 10.904 nye plugin’er, svarende til 293,7 procent flere end sidste år på samme tidspunkt.

