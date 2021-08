'Grønne' biler når milepæl i Danmark

Der er nu over 100.000 'grønne' biler på de danske veje

- Det er en stor dag i dag.

Sådan lyder det fra Thomas Møller Sørensen, som er direktør for Bilbranchen, som er en del af DI.

Anledningen er, at der nu er over 100.000 grønne biler, lav- og nulemissionsbiler, i Danmark.

Og det er altså første gang, at der er over 100.000 el-, brint- og pluginhybridbiler på de danske veje.

- 100.000 grønne biler er en vigtig milepæl, og vi er godt på vej mod målet om én million grønne biler i 2030, siger Thomas Møller Sørensen, som kalder det for en 'grøn milepæl'.

Han fortæller, at næsten hver tredje nye bil, der bliver solgt i Danmark nu er en grøn bil.

- Det er et stigende udbud fra producenterne og de nye, grønnere bilafgifter, der driver udviklingen. Virkeligheden er nu, at de grønne alternativer fylder godt hos bilforhandlerne, og at den grønne omstilling af bilparken er i fuld gang, siger Thomas Møller Sørensen.

Selvom ikke alle er af den opfattelse, at plug-in hybridbiler bør defineres som 'grønne' biler, så bliver de det altså endnu, så længe de officielt udleder under 50 g. CO2 pr. km.

Det kan dog ændre sig. For eksempel vil EU fra år 2026 ikke længere betragte hybridbiler som grønne, fordi de stadig udleder CO2 under kørsel.

Så mange elbiler er der

Kigger man på den aktelle bestand af personbiler, som er indregistreret i Danmark, er der 43.652 rene elbiler på de danske veje, viser tal fra Bilstatistik.dk. Det vil altså sige de 100 procent elektriske biler, som udelukkende drives frem af strøm.

Derudover findes der 1915 elektriske varebiler på danske veje.