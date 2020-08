2020 har været et særdeles godt år, når man kigger på salget af 'grønne' biler som elbiler og plug-in hybrider.

Senest i juli måned var der høj fart på salget af grønne biler.

Plug-in hybriderne opnåede i den måned salgsrekord med 2539 nye plug-in hybrider på danske plader, og plug-in’erne stod for hele 13,4 procent af alle indregistreringer i juli. Der blev desuden indregistreret 488 nye elbiler i juli måned, og det er 84,9 procent flere elbiler end i juli 2019.

Men fremgangen i salget af de grønne biler kan få svære kår i 2021. For som det ser ud lige nu, står de grønne biler til at blive ramt af et afgiftshop, hvilket betyder, at mange af de mest populære grønne biler stiger markant i pris.

Det skriver FDM, som har foretaget beregninger på flere forskellige elbiler.

Den meget populære Tesla Model 3 Long Range står ifølge FDMs beregninger til at stige hele 135.000 kr. i afgift efter nytår, mens den nye VW ID.3 vil stige cirka 80.000 kr. i afgift.

Se også: Dansk bank lukker for lån til benzin- og dieselbiler

Plugin-hybridbiler står også til højere afgifter, og her vil blandt andre Danmarks mest populære plugin-hybrid, Ford Kuga, stige med op mod 93.000 kr. afgift.

Artiklen fortsætter efter grafikken ...

Her kan du se, hvor meget forskellige elbiler står til at stige i pris efter nytår ifølge FDM. Grafik: FDM

Vil gå i stå

Årsagen til, at afgiftshoppet indtil videre ser ud til at blive en realitet, skal findes i, at det i 2015 fra politisk side blev besluttet gradvist at indfase registreringsafgiften på de grønne biler. Fra nytår står registreringsafgiften på elbiler derfor til at stige fra 20 til 65 procent, og derfor vil bilerne formentlig også stige i pris. Inden længe kommer den såkaldte Eldrup-kommission med sine forslag til, hvordan afgifterne på elbiler kan omlægge, så flere vil købe elbiler.

Og så skal der handles fra politisk hold, når anbefalingerne er klar, lyder det fra FDM, som forudser, at salget af grønne biler efter nytår 'vil gå helt i stå', hvis ikke der ændres på afgifterne.

- Skal elbilsalget ikke gå helt i stå om få måneder, haster det med en afklaring af afgifterne på elbiler. Den stigning, der er udsigt til, er så voldsom, at den med al sandsynlighed vil sætte det spirende salg af elbiler i stå. Derfor haster det med en løsning, så forbrugerne også fremover vil have råd til en elbil. Vel at mærke uden, at regningen sendes videre til andre bilister, siger Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM, til hjemmesiden.

Se også: Danskerne er vilde med denne elbil: Nu får den længere rækkevidde