Grønt initiativ: Vil fjerne slem forurening med lavere hastighed

Sænk farten, du forurener.

Så klart er budskabet på otte motorvejsstrækninger i England, hvor det fremover kun vil være tilladt at køre 60 mil i timen, svarende til cirka 100 km/t.

Håbet er, at den nye hastighedsgrænse kan være med til at sænke forureningen, der på strækningerne ligger et godt stykke over det tilladte. Det skriver Autocar.

Bag beslutningen står det engelske transportministerium og landets pendant til Vejdirektoratet, Highways England. Sammen har de undersøgt luftkvaliteten på 101 vejstrækninger, og konklusionen er klar: På 30 strækninger er forureningen for høj.

Når Highways England ikke har sænket hastighedsgrænsen på alle 30 strækninger, skyldes det ifølge Autocar, at tiltaget nogle steder ikke vil have en mærkbar effekt på graden af forurening.

Af samme grund arbejder man også på andre initiativer, der skal få forureningen ned. Blandt andet vil man flere steder forsøge at sænke forureningen fra busser, mens man et enkelt sted arbejder på en 9,3 meter høj 'luftkvalitetsbarriere'.

Historien melder desværre ikke noget om, hvordan denne barriere skal se ud.

I Danmark har det også været oppe at vende, hvor stor en effekt lavere motorvejshastighed vil have på forureningen. I et svar til Folketingets transportudvalg skrev Vejdirektoratet i begyndelsen af 2020, at en nedsættelse af hastigheden fra 130 til 110 km/t. ville give en CO2-reduktion på omkring 0,7 procent.

Stigende trafik kan dog reducere effekten, idet det vil få gennemsnitshastigheden til at falde, påpeger Vejdirektoratet. Dertil kommer, at skiftet til lavemissionsbiler langsomt forventes at få CO2-udledningen til at falde.