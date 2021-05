Grum forudsigelse: Branche står til tab på 650 milliarder

Den globale bilindustri står til at få en alvorlig økonomisk lussing i kølvandet på den enorme mikrochip-mangel, der er verden over.

Det viser en ny analyse udført af konsulentfirmaet AlixPartners ifølge Reuters og Bloomberg.

Analysen viser, at man opjusterer tabet fra 375 milliarder til 650 milliarder.

Tabet kommer som følge af den manglende omsætning, som bilproducenterne forventeligt ville generere, hvis de altså kunne levere alle de biler, som er på bestillingslisterne.

Færre biler

Beregningerne viser samtidig, at der vil blive produceret 3,9 millioner færre biler end ventet, hvilket svarer til 4,6 procent af den verdensomspændende produktion.

- Det kommer til at ramme dybt ind i tredje kvartal i år. Vi ser ikke, at det bliver bedre før fjerde kvartal, lyder det fra analysechef hos AlixPartners Mark Wakefield.

Allerede nu er nogle bilproducenter begyndt at omstille sig til en ny virkelighed, hvor man bliver nødt til at kigge andre veje for at få de nødvendige komponenter til bilproduktionen.

Krisen kradser

Således har amerikanske Ford berettet, at man i fremtiden vil bygge sine modeller, så de er tilpasset mere 'tilgængelige' chip-varianter.

Hele verden står og skriger efter mikrochips til produktion af elektriske komponenter.

Krisen startede med corona-relaterede nedskæringer på fabrikker, derefter blev en stor japansk produktion nedlagt på grund en voldsom brand, mens også en historisk kold vinter i Texas har påvirket produktionen negativt.