Hård dom: Kamp mod forurening har haft 'beskeden' effekt

Millioner af biler er blevet tilbagekaldt, nye målemetoder er taget i brug, og dieselmotorerne har fået heftige opdateringer i kølvandet på dieselskandalen.

Siden det kom frem, at nogle bilproducenter brugte snydesoftware til at sænke deres dieselbilers forurening under test, har EU strammet grebet om bilindustrien med en række lovændringer og tiltag. Alligevel mener Den Europæiske Revisionsret dog, at EU i dag - fire år efter, at skandalen brød ud - er langt fra målet om at forbedre luftkvaliteten.

Faktisk viser de foreløbige resultater af EU's tiltag, som revisionsretten har haft til rådighed, at effekten af tiltagene har været 'beskeden'.

Det konkluderer revisionsretten i et 52 sider langt briefingpapir, som EU har offentliggjort, og som Ingeniøren har beskrevet.

Lange udsigter

Revionsretten gør i en pressemeddelelse opmærksom på, at mange af de tiltag, som EU har søsat efter dieselskandalen, endnu ikke var implementeret, da man påbegyndte gennemgangen. Af den grund er det ifølge revisionsretten 'for tidligt at vurdere, om problemerne er løst'.

Alligevel drister man sig til at sige, at det med de nuværende tiltag vil tage lang tid, før luftkvaliteten vil blive bedre. Det fastslår Samo Jereb, medlem af Den Europæiske Revisionsret og ansvarlig for briefingpapiret.

- Vi glæder os over, at der er truffet foranstaltninger, men det kan tage mange år at forbedre luftkvaliteten i bykernerne, eftersom der allerede er et stort antal meget forurenende biler på vejene, siger han i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Selv om der er tilbagekaldt mere end 10 millioner køretøjer indtil nu, viser den begrænsede mængde data, der er til rådighed, at indvirkningen på NO x -emissionerne har været beskeden.

Nye smuthuller

Den Europæiske Revisionsret hæfter sig især ved, at EU kunne have sænket grænseværdien for NOx-udledning endnu mere, end man har gjort.

- Den nye NO x -prøvning har ført til en væsentlig reduktion af NO x -emissioner for nye dieselbiler, men indvirkningen kunne have været endnu større, hvis man havde vedtaget den oprindeligt foreslåede midlertidige grænseværdi på 128 mg/km i stedet for den på 168 mg/km, skriver revisionsretten i pressemeddelelsen.

Derudover fremhæver man blandt andet muligheden for, at producenterne på sigt vil finde måder at omgå de nye og mere realistiske testmetoder på.

