Hård konkurrence: Hurtigladere til elbiler breder sig i Tyskland

E.ON har netop åbnet sin første ladestation med hurtigladere i Tyskland, hvor konkurrencen om at møde fremtidens behov allerede er i gang

I Danmark har vi i øjeblikket én ladestander, der kan lade en elbil med 150 kW. Den åbnede i begyndelsen af året, og ingen biler kan endnu drage nytte af dens fulde potentiale.

Ikke desto mindre er vores tyske naboer allerede langt foran. I slutningen af juni åbnede den første 350 kW ladestander, og nu har E.ON, der sidder tungt på netværket af ladestandere i Danmark, også meldt sig ind i kampen: Selskabet har netop sat strøm til sin første station med hurtigladere langs Autobahn.

Til at begynde med kan man her lade bilen med op til 150 kW, men stationen vil ifølge selskabet blive opgraderet til 350 kW inden årets udgang.

Målet er at placere hurtige ladestationer som denne med 120 til 180 kilometers afstand på hele det europæiske motorvejsnet.

Jo højere kW, jo hurtigere opladning

Nogenlunde samme ambition har selskabet Ionity, der står bag den første 350 kW ladestander syd for Köln. Her går man ifølge det tyske medie Motor-Talk efter at opsætte 400 ladestandere i 24 lande inden 2020, og 100 til 150 af disse skal angiveligt være sat op allerede inden året er omme.

Konkurrencen om at fylde motorvejsnettet med hurtige lademuligheder er med andre ord i fuld gang, selv om ingen elbiler kan bruge de mange kW endnu.

Jo højere kW, laderen kan sende ind i batteriet, jo hurtigere går det at oplade bilen. En 150 kW ladestander kan derfor i teorien give strøm til 100 kilometer på omkring 8 minutter. Og med en 350 kW ladestander vil det ifølge Motor-Talk tage mellem 15 og 20 minutter at få 400 kilometers rækkevidde på batteriet.

Bilproducenter står bag Ionity

Teslas modeller er i øjeblikket de elbiler, der kommer tættest på at kunne lade med 150 kW. Bilerne kan tage 120 kW, når de vel at mærke lades på Teslas egne Supercharger-stationer.

Flere bilproducenter er dog ved at færdiggøre det, der bliver kaldt 'næste generation' inden for elbiler. Audi har eksempelvis reklameret med, at producentens kommende E-tron elbil kan udnytte det fulde potentiale i 150 kW-laderne og fylde batteriet helt op på en halv time.

Det samme bliver angiveligt muligt i den kommende Mercedes-Benz EQC. Begge biler forventes at blive lanceret til efteråret, og så kan der hurtigt blive rift om hurtigladerne.

Det er måske også en del af forklaringen på, hvorfor Ionity har så travlt med at bygge ladestationer. Både Audi og Mercedes-Benz står nemlig bag selskabet sammen med BMW, Porsche og Ford.

