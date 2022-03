Hårdt ramt: Solgte to millioner biler færre

2021 blev et udfordrende år for den tyske bilkoncern Volkswagen Group, der solgte to millioner biler færre end forventet. Volkswagen peger især på manglen på de såkaldte halvledere, eller mikrochips, som forklaring på det lavere salg.

Samtidig frygter Volkswagen, at 2022 vil blive endnu et udfordrende år i forhold til produktionen af nye biler på grund af flaskehalse i forsyningskæderne, høje indkøbspriser og krigen i Ukraine.

Det skriver Volkswagen Group i en pressemeddelelse.

Selvom salget af nye biler blev ramt af manglen på mikrochips, oplyser Volkswagen, at firmaet 'øgede sin robusthed og modstandskraft' - blandt andet ved at sænke de samlede udgifter.

- I de sidste to år har vi lært at afbøde krisers effekt på vores virksomhed bedre. Jeg er overbevist om, at vi vil gøre bedst mulig brug af disse erfaringer for at holde os på sporet i disse svære tider, siger Arno Antlitz, som er økonomichef for Volkswagen Group, i pressemeddelelsen.

Udfordrende år

Volkswagen forventer, at 2022 også vil være udfordret af mangel på mikrochips, hvor situationen dog forventes at blive bedre i løbet af anden halvdel af året.

Samtidig forventer Volkswagen-koncernen, at salgsindtægterne i 2022 vil være mellem 8 og 13 procent højere end i 2021.

Krigen i Ukraine kan dog ændre på det.

'Der er en risiko for, at den seneste udvikling i krigen i Ukraine kan have en negativ indvirkning på Volkswagen-koncernens forretning. Det kan også resultere i flaskehalse i forsyningskæden,' lyder det fra Volkswagen Group.