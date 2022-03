Hævede prisen med 100.000 kroner: Så skred kunderne

Efter at have annonceret prisstigninger på op mod 100.000 kroner på mærkets elbiler, har den amerikanske elbilproducent Rivian nu valgt at trække stigningerne delvist tilbage.

Rivian valgte for nyligt at hæve priserne på forudbestilte eksemplarer af modellerne R1T og R1S med mellem 12.000 og 14.000 dollars, svarende til mellem cirka 82.000 og 100.000 kroner.

Årsagerne til prisstigningerne var ifølge Rivian inflation, leveranceudfordringer og stigende priser på komponenter.

Men det ville kunderne ikke acceptere.

Det skriver CNN.

Annullerede ordrer

Prisændringen trådte i kraft 1. marts og gjaldt også for de kunder, som inden da havde betalt et depositum på 1000 dollars for at blive ejer af en Rivian.

Men kunderne blev rasende, og mange valgte at annullere deres ordre på elbilen, som de efter planen ville få leveret i 2023.

Derfor har Rivian nu valgt at trække prisændringen tilbage for de kunder, der bestilte deres Rivian inden 1. marts.

- Vi begår fejl. Det er en del af at bygge noget komplekst. Det vigtige er at lære fra fejlene og addressere dem, når de er begået. Det er sådan, vi lærer, lyder det ifølge CNN fra Rivian-direktør RJ Scaringe.

I et brev, som Scaringe har sendt til de berørte kunder, erkender direktøren, at Rivian ikke har kommunikeret klart nok omkring de nye priser, og at de derfor vil sælge bilerne til de oprindelige priser til kunder, som har bestilt inden 1. marts.

Desuden oplyser direktøren, at kunder, som valgte at annullere ordren på grund af prisændringen, kan få lov at skrive sig op til en Rivian igen til den oprindelige pris og med den oprindelige leveringsdag.