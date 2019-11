Hammeren falder ved F1-finale: Stor samling eksotiske racerbiler på auktion

Søndagens grand prix i Abu Dhabi markerer enden på årets Formel 1 sæson. Allerede nu – efter 20 løb – står det klart, at Lewis Hamilton igen er kørt fra konkurrenterne og har snuppet verdensmesterskabet, men måske er der håb for næste sæson.

Foran kørerne ligger nemlig en vinterpause med god tid til at træne i. Og auktionshuset RM Sotheby's vil stå klar på sidelinjen til weekendens løb med en række biler, kørerne med fordel kan fordrive fritiden i.

Auktionshuset er kendt for at samle både sjældne og dyre biler på store auktioner i hele verden, men det er første gang, de gæster F1-finalen. Det sker med en samling biler, man næsten skal være racerkører for at turde sætte sig bag rattet af.

Måske mest angstprovokerende er den røde Ferrari FXX K på programmet. Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, er bilen vurderet til at indbringe mellem 27 og 30,5 mio. kroner, og FXX K er ifølge auktionshuset bygget i bare 40 eksemplarer og udelukkende forbeholdt banekørsel.

Er vurderet til 30 millioner: Du må ikke køre bilen på offentlig vej

Rattet fra en vinderbil

Den vilde bil med den stejlende hingst i front er dog ikke den eneste model til salg hos RM Sothebys, som har racer-dna.

Også McLaren er repræsenteret på auktionen med to modeller, der kun må bruges på racerbanen. Og her er der virkelig mulighed for at gå Lewis Hamilton i bedene.

Rattet fra den racerbil, han brugte til at vinde F1-mesterskabet i 2008, har nemlig været inspirationskilde til det, der sidder i den auktionsmodne McLaren P1 GTR, som skal under hammeren i Abu Dhabi. Det skriver auktionshuset.

Bilen er et af bare 58 eksemplarer, som den britiske sportsvognsproducent har bygget, og er vurderet til mellem 15 og 16 mio. kroner. Foruden det særlige rat gør bilen sig bemærket ved at have tilhørt den pensionerede racerkørerer Bruce Canepa.

Nostalgi for entusiaster

P1 GTR-modellen er dog ikke den eneste bil på programmet, der kan vække minder for en racerløbsentusiast. På auktionen vil en McLaren Senna GTR nemlig også indfinde sig.

Den er opkaldt efter den tredobbelte F1-verdensmester Ayrton Senna, er bygget til banekørsel og når ifølge RM Sotheby's fra 0 til 200 km/t. på 'under 6,8 sekunder'.

Som mange andre ting i denne verden koster det dog også knapper at smykke sig med det kendte navn. Auktionshuset regner med at sælge modellen for mellem 10 og 12 mio. kroner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rattet i den sjældne McLaren P1 GTR er inspireret af det, der sad i Lewis Hamiltons F1-racer i 2008. Foto: RM Sotheby's

Er budgettet ikke helt så højt, byder auktionen også på en helt ny Porsche 911 GT2 RS Clubsport. Her har de tyske ingeniører fået frie hænder til at optimere 911-modellen til banebrug, og den sekscylindrede motor yder derfor over 700 hestekræfter. Blot 200 eksemplarer er blevet bygget, og bilen er vurderet til at indbringe mellem 3 og 4,4 mio. kroner.

Se også: Se billederne: Disse vanvittige biler skal nu sælges på auktion