Hamrede skruetrækker ned i forruden på bil

En 'vejvrede-lignende' situation endte med, at en skruetrækker stak ind gennem forruden på 47-årig mands bil

Tirsdag eftermiddag fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en 47-årig mand, som var blevet udsat for det, som politiet betegner som en 'vejvrede-lignende' situation.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

En 47-årig mand havde fra Sintrupvej i Aarhus-bydelen Brabrand anmeldt, at en anden mand havde stukket en skruetrækker gennem forruden på den 47-åriges bil.

Derfor sendte Østjyllands Politi en patrulje ud på adressen, men allerede på vej ud til stedet mødte politiet en bil, der passede til beskrivelsen, som den 47-årige havde givet. Bilen kom kørende i modsatte retning, og betjentene vendte derfor om og fik bilen standset.

Østjyllands Politi oplyser, at der i bilen sad en 23-årig mandlig bilist.

- Den 23-årige havde ikke sikkerhedssele på, men til gengæld havde han en afklippet sikkerhedssele-spænde i låsen ved førersædet. Ved siden af førersædet fandt betjentene en skruetrækker. Den 23-årige nægtede selv at havde været i en konfrontation med en anden bilist, skriver politiet i døgnrapporten.

Tydeligt hul

Politipatruljen satte herefter i retning mod Sintrupvej, hvor den 47-årige kunne fremvise, at forruden på hans bil 'tydeligt havde et hul med knust glas omkring'.

Manden forklarede til politiet, at han var kommet kørende i sin bil, da han blev opmærksom på en bagfrakommende, sort bil, der kørte meget hasarderet, så modkørende biler måtte trække ud i rabatten for ikke at blive påkørt.

Den 47-årige noterede bilens nummerplade, da han vurderede, at det hele så for farligt ud. Da han kørte videre lagde han mærke til en hvid bil, der ligeledes kørte meget hurtigt, og den 47-årige vurderede, at førerne af den sorte og hvide bil kendte hinanden.

Den sorte bil foran ham bremsede pludselig op, hvorefter den hvide bil kørte ind foran den sorte bil, så de spærrede vejen for ham.

- Føreren af den sorte bil steg ud og løb hastigt imod ham med et 'vildt blik' i øjnene, skriver Østjyllands Politi.

- Den 47-årige så, at han havde hævet armen og holdt en metalgenstand i hånden. Den 47-årige var meget utryg ved situationen og forklarede, at manden havde et meget aggressivt og truende kropssprog. Manden fra den sorte bil slog nu metalgenstanden, der lignede en skruetrækker, ned gennem forruden på den 47-åriges bil, så denne splintredes. Herefter kørte både den hvide og den sorte bil fra stedet, skriver politiet om episoden.

- Politiet har ikke sigtet den 23-årige endnu, og han nægter at have været på stedet. Det er også uklart, hvad der fik den sorte og hvide bil til at standse foran den 47-åriges bil, oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet efterforsker nu sagen nærmere for at fastlægge den 23-åriges rolle. De vil i den forbindelse gerne høre fra eventuelle vidner, der kan ringe på tlf. 114.

