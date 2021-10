Hamstrer eksemplarer inden prisstigninger

Der er fuld fart på salget af den store opladelige Ford Kuga Plug-In Hybrid. Modellen var den mest solgte personbil herhjemme i første halvår af 2021. Tendensen er fortsat i september, hvor Kuga også var den mest solgte bil i Danmark.

Nu vælger Ford at helgardere sig mod de kommende afgiftsstigninger på plug-in hybrider.

Fra 1. januar 2022 træder en ændring i afgiften på plug-in hybrider i kraft, og det får betydning for priserne. Plug-in hybrider vil med afgiftsændringerne stige i pris, og derfor er det billigere at købe en plug-in hybrid nu frem for efter 1. januar.

Derfor har Ford Danmark valgt at hente over 1000 eksemplarer af Kuga Plug-In Hybrid hjem til Danmark, og bilerne er på lager nu, hvorfor kunderne altså kan få dem inden udgangen af året.

Modellen kan i dag fås til priser fra 289.900 kr. for den billigste Trend-version.

Priserne på Kuga Plug-In Hybrid forventes grundet de nye afgiftsændringer at stige mellem 12.000-16.000 kroner, oplyser Ford.

Højere afgifter

Afgifterne ændrer sig på både elbiler og plug-in hybrider fra 1. januar 2022.

For plug-in hybriderne gælder det generelt, at jo dyrere bilen er, jo højere bliver afgiften fra årsskiftet, og det vil betyde, at en gennemsnitlig plug-in hybrid til 250.000 kr. stiger cirka 10.000 kr. i afgift, mens en plug-in hybrid til 450.000 kr. stiger cirka 20.000 kr. i afgift.

Hvad angår elbilerne, vil de nye afgifter kun ramme elbiler, der koster over 500.000 kr., og her stiger afgiften med cirka 12.000 kr.

