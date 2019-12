Handlede med stjålne biler: 'Betal 12 millioner eller tilbring 10 år i fængsel'

En britisk mand blev fundet skyldig i håndteringen af ni nøgler stjålet fra en Jaguar Land Rover-fabrik og 19 stjålne køretøjer til en estimeret værdi på over 12 millioner kroner

En 40-årig britisk mand skal minimum otte år i fængsel, og hvis han ikke kan betale cirka 1,37 millioner pund, svarende til over 12 millioner kroner, tilbage, så har han udsigt til at skulle yderligere 10 år i fængsel.

Det oplyser Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

Tilbage i oktober 2018 blev manden ved navn Chiraq Patael kendt skyldig i at have håndteret i alt 19 stjålne luksusbiler og yderligere ni stjålne bilnøgler.

Chiraq Patel skal betale over 12 millioner kroner tilbage for at undgå yderligere 10 års fængsel. Foto: Metropolitan Police

Manden blev anholdt tilbage i 2015, da politiet fandt fem biler af høj værdi i kælderen på mandens hjemadresse.

Efter en længere efterforskning blev han tiltalt i april 2017.

Beslaglagte biler

Under en ransagning af Patels bolig fandt politiet blandt andet maskiner, som kan give adgang til indbyggede computere i køretøjer.

Efter en grundig efterforskning blev i alt 19 stjålne biler til en estimeret værdi af 728.000 pund, svarende til over seks millioner kroner, samt ni sæt bilnøgler stjålet fra en Jaguar Land Rover-fabrik beslaglagt.

Køretøjerne var blevet stjålet af ukendte personer ved indbrud og nøglefri biltyverier i London mellem oktober 2012 og januar 2015.

Patel blev desuden idømt en fængselsstraf på 10 år, der træder i kraft, hvis han ikke kan betale de cirka 12 millioner kroner tilbage.

