Handler du med bil privat? Nu bliver det mere sikkert

En ny app gør det muligt for private at foretage omregistrering af biler på få minutter via telefonen

Er du en af de mange danskere, som hvert år køber eller sælger din bil privat? Så er der gode nyheder, for en ny app fra Motorstyrelsen skal gøre det 'nemt, hurtigt og sikkert' for private at handle med biler.

Det oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hvert eneste år bliver der foretaget mere end 200.000 bilhandler mellem private, og de får nu muligheden for at downloade appen 'Ejerskifte', som kan hjælpe med de praktiske detaljer ved bilkøbet, herunder selve omregistreringen. Det kræver blot, at både køber og sælger downloader appen til deres smartphone.

Fjerner bekymring

I Danmark er det købers ansvar at foretage et ejerskifte i Motorregistret, hvor fristen for omregistrering er tre uger.

Det kræver ikke mange minutter på diverse bilforaer eller søgninger på google for at se, at den procedure har givet anledning til bekymring for mange sælgere. De fleste har nok også hørt historier om sælgere, som er blevet snydt, fordi køber ikke som lovet har omregistreret bilen.

Det er nemlig sådan, at så længe ejerskiftet ikke er gennemført, skal sælgers forsikringer dække eventuelle skader, som bliver foretaget af køber, og sælger får tilsendt en eventuel fartbøde eller p-afgift.

De problemer opstår ikke, hvis man bruger den nye app. I appen foregår omregistrering og valg af forsikringsselskab med det samme, og køber kan desuden få oplyst, om der er restgæld i køretøjet, så man slipper for bekymringer.

