Har aldrig set designet: Tusindvis har reserveret ny elbil

I aften er der verdenspremiere på Volkswagens nye elektriske bil ID.3, og hvis man skal dømme ud fra interessen inden lanceringen, så ser bilen ud til at blive taget godt imod.

ID.3 får verdenspremiere på den internationale biludstilling i Frankfurt, IAA. Til trods for at ingen af dem har set bilens endelige design endnu, har 30.000 allerede reserveret den nye elbil på forhånd.

Desuden har over 100.000 ID.–fans tilmeldt sig ID.3–nyhedsbrev, som Volkswagen bruger til informere om den nye elektriske ID.-familie og andre emner indenfor e-mobilitet. I Danmark var alle ID.3 1STpre-booket indenfor kun 72 timer.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

- Lige før IAA har vi nået vores mål på 30.000 reservationer for ID.3 1ST. Denne succes viser, at ID.3 lander på det helt rigtige tidspunkt. Flere og flere mennesker ønsker at skifte til e-mobilitet, siger Jürgen Stackmann, bestyrelsesmedlem i Volkswagen personbiler med ansvar for salg, marketing og eftermarked, i pressemeddelelsen.

Stadig muligt at reservere

Siden maj måned har potentielle kunder i hele Europa mod et depositum på 7.000 kr. haft mulighed for at indgå ikke-bindende reservationer til en produktionsplads for en ID.3 1ST.

- Folk, som stadig er interesseret i en ID.3 1STeller en af de andre første ID.3-modeller, kan stadig gå ind på vores hjemmeside og registrere sig på en venteliste, siger Jürgen Stackmann.

- I de europæiske lande har Volkswagen lavet ventelister for potentielle ID.3-kunder. Erfaringsmæssigt kan vi sige, at der løbende sker bevægelser på ventelisterne frem til deadline for indgåelse af slutsedler, siger han.

Produktionen af ID.3 vil begynde i slutningen af 2019, og i midten af 2020 vil de første kunder få leveret deres ID.3.

Rummelig Golf

ID.3 er i de ydre mål på størrelse med en Golf, men indeni har kabinen samme længde som en Passat, fordi det store batteri er integreret i gulvet, og den kompakte elmotor er integreret i bagakslen.

ID.3 vil kunne bestilles med tre batteristørrelser på 45 kWh, 58 kWh og 77 kWh, hvilket giver en rækkevidde på henholdsvis 330, 420 og 550 km. ID.3 kan lade med op til 100 og 125 kW afhængig af batteriets størrelse, hvilket gør det muligt at lade op til cirka 290 kilometer på kun 30 minutter.

