Har bygget biler i 100 år: Nu skal de have nye ejere

Volkswagen sender ejerskabet af Bentley over til et andet af koncernens bilmærker

Der skal rokeres rundt i Volkswagen Group, så Bentley i stedet for at være ejet af Volkswagen skal være et brand under Audis kontrol.

Det vil sige, at fremtidens Bentleyer skal bygges af Audi frem for Volkswagen, som det ellers har været tilfældet siden 1998.

Det skriver flere medier, blandt andre Reuters.

Ifølge mediet vil Volkswagen flytte kontrollen og fremtiden for Bentley fra Volkswagen-regi i Wolfsburg til Audi i Ingolstadt.

Reuters citerer mediet Automobilwoche for, at Volkswagen Groups-chefen Herbert Diess mener, at Bentley-brandet har større potentiale under Audi-regi frem for fortsat at være i Volkswagen-regi.

Ny SUV

Ifølge mediet vil Bentley blive et Audi-styret brand fra 2021, og skridtet kan blandt andet gøre, at der skal bruges Audi-teknologi i en ny Bentley-SUV. Desuden vil den næste Flying Spur og Continental GT blive bygget på en fælles Audi-Porsche-platform kaldet Premium Platform Electric.

Det har tidligere været fremme, at Bentley-brandet i fremtiden i højere grad skal bruges til at fremvise bæredygtig luksus.

Volkswagen Group har nægtet at kommentere historien over for Reuters og Automobilwoche.

Volkswagen Group er i gang med en større intern omstrukturering, som blandt andet betyder, at Bugatti-brandet kan få ny ejer.

