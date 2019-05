Har du glemt dit barn i bilen? Så advarer autostolen dig

Man kunne få tanken, at featuren burde være unødvendig, men alligevel er det ikke desto mindre nu et krav i Italien, at autostole til børn har alarmer, som advarer om glemte børn.

Temperaturen i en bil, som er parkeret i solen, kan på kort tid blive meget høj. På en sommerdag med 28 grader tager det bare 30 minutter at nå 50 grader inde i bilen. Sidder der børn i bilen, kan det ende fatalt.

Som det første europæiske land kræver Italien nu, at der er alarmer i autostole, som advarer om glemte børn.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Kan være irriterende

De nye italienske krav til autostole er oplyst i de europæiske bilklubbers store autostoletest.

I alt 41 autostole er blevet testet, og heraf har fire en integreret alarm, som sender en advarsel til ens smartphone, hvis ens barn er blevet efterladt i bilen.

Derudover har testgruppen også set nærmere på fem andre alarmer, der kan eftermonteres, og som hyler, når motoren standses.

Hos FDM er man dog i tvivl om, hvorvidt alarmerne kan blive irriterende at forholde sig til.

- De nye alarmer virker som udgangspunkt godt. Særligt de eftermonterede, der hyler, kan dog hurtigt blive et irriterende element i det daglige. Man kan derfor spørge, om det er en teknik, bilisterne vil bruge i det lange løb, siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør i FDM, i pressemeddelelsen.

- Meget høj sikkerhed

Generelt er der gode nyheder for småbørnsforældre fra den store autostoletest.

Resultaterne viser nemlig, at sikkerheden generelt er meget høj. Det gælder både i forhold til sikkerheden ved kollision, betjeningen og skadelige stoffer.

Hvor mange producenter tidligere har døjet med for meget uønsket kemi i deres stole, havde kun to stole denne gang for høje mængder skadelige stoffer. På sikkerheden dumpede kun tre stole.

- Vi tyvstartede årets autostoletest i april ved at advare mod to stole, som dumpede på en meget ringe sikkerhed. Men faktisk udmærker stort set alle stolene sig på en meget høj sikkerhed. Det gælder særligt blandt de bagudvendte autostole til de mindste børn. Her har 17 ud af 19 stole en meget høj sikkerhed. Det er et flot resultat, siger Søren W. Rasmussen.

Der er dog én type af stol, som kan have problemer.

- Skal man endelig pege på noget kritisabelt, er det de såkaldte kombi-stole, der er lavet til at kunne følge barnet gennem flere år. Det er en konstruktion, som flere af producenterne slipper dårligt fra. Enten er sikkerheden ikke god nok, eller også er risikoen for at fejlmontere stolen eller fastspænde barnet forkert for stor, siger Søren W. Rasmussen.

