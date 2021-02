Har du lagt mærke til denne detajle i din bil?

Hvis man af og til kører i en 'fremmed' bil, som ikke er ens egen, har man måske prøvet at måtte stå ud af bilen for at afklare, hvilken side af bilen tankdækslet sidder på, når der skal ny brændstof på.

Men faktisk er der på de fleste biler en meget lettere metode til at få svaret.

Ved tankmåler-symbolet i instrumentbrættet på de fleste nye biler sidder nemlig en lille pil, som peger mod venstre eller højre. Dens simple og meget vigtige funktion er at vise, hvilken side af bilen du skal gå til for at fylde brændstof på.

Peger pilen mod venstre, skal du altså tanke bilen i førersiden, mens en pil i retning mod højre viser, at du skal tanke i passagersiden.

Myte holder ikke

En myte, når det gælder tankmåler-symbolet i biler, er, at man ved at kigge på slangens placering kan se, hvor tankdækslet er placeret. Men den myte holder ikke, for som du kan se på billedet over artiklen, sidder slangen i højre side, mens pilen viser, at bilen skal tankes i venstre side. Og her er det altså pilen, der er sandhedsvidnet.

Engang hed det sig også, at biler bygget i Europa har dækslet i højre side, mens japansk-byggede biler har dæksel i venstre side. Den holder dog heller ikke længere, fordi biler fra de forskellige producenter bygges verden over - og ikke altid i det land, hvor mærket er fra.

Pilen er ikke nødvendigvis at finde på alle nye biler, men er den der, så ved du i hvert fald, hvor bilen skal tankes.

