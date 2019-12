Har du oplevet det? Dette problem er stigende i trafikken

Oplever du en større egoisme og mere vrede, når du befinder dig på de danske veje, så er der en god grund.

Fænomenet vejvrede er nemlig et stigende problem. Det viser en ny analyse fra GF Fonden foretaget af YouGov. Fonden har i samarbejde med konsulentvirksomheden Erfarne Bilister analyseret vreden i trafikken blandt 1000 trafikanter i henholdsvis 2017 og 2019.

Det oplyser GF Forsikring i en pressemeddelelse.

Mange har prøvet det

Undersøgelserne viser blandt andet, at andelen af trafikanter, der inden for det seneste år har oplevet vejvrede, er steget fra 55 procent til 63 procent. Samtidig har godt hver tiende af de adspurgte trafikanter i 2019 været udsat for vejvrede én eller flere gange om måneden.

- Vi har brug for at vise mere overskud til hinanden i trafikken. Undersøgelsen viser i hvert fald, at der er et udtalt behov for, at vi alle tager et større ansvar. Det er ikke blot et ansvar for lovgivere og myndigheder. Civilsamfundet skal tage større ansvar, og det starter med hver enkelt af os. Vi skal alle kunne se os selv i spejlet - også når det gælder opførslen bag rattet, siger Gunnar Hansen, medlem af GF Fondens trafikpriskomite og formand for GF Forsikring.

Ekstra Bladet har løbende fortalt konkrete historier, når vejvreden har taget over i trafikken. Det kan du se eksempler på herunder, som alle sammen er fra 2019:

De andre er værst

Undersøgelsen afslører, at det kniber med selvindsigten hos danske trafikanter. Til trods for, at vejvreden stiger på vejene, vurderer næsten en tredjedel af de adspurgte trafikanter, at de i 2019 kører 'markant mere hensynsfuldt' eller 'lidt mere hensynsfuldt end for tre år siden'. Det er med andre ord primært de andre trafikanters skyld.

- Nogle gange er den største egoist den, der sidder bag rattet i vores egen bil. Det er meget let at pege fingre ad alle de andre i trafikken, men vi skal også se på, hvad vi selv kan gøre. Forudseenhed, omtanke og besindighed er der i højeste grad brug for i 2019, hvor trafikken er stadigt tættere, og hvor vi oplever en øget egoisme blandt vores medtrafikanter, siger Gunnar Hansen.

Mest udbredt i provinsen

Undersøgelsen viser også, at vejvrede er mere udpræget i provinsen i forhold til i hovedstadsområdet. Andelen af vrede københavnske trafikanter ligger på omkring 60 procent, mens den samme andel ligger mellem 69 og 81 procent i resten af landet.

Mændene vredere end kvinderne

Derudover er mændene (45 procent) generelt vredere end kvinderne (34 procent), ligesom især de yngre trafikanter lettere hidser sig op i trafikken end de ældre. Næsten hver anden trafikant mellem 30 og 39 år har inden for det seneste år givet udtryk for vejvrede, viser undersøgelsen.

