Har du set det nye motorvejsskilt?

Når du ’glemmer’ at holde til højre på motorvejen, så udsætter du dine medtrafikanter for fare.

Det mener Vejdirektoratet, der har kastet statsmidler efter en ny kampagne, som skal lære danskerne at køre i det rigtige motorvejsspor.

Frem til slutningen af skolernes efterårsferie vil man på udvalgte motorvejsstrækninger kunne se et skilt med ordlyden ’Hold til højre’ efterfulgt af et andet skilt, der uddyber: ’Det er det modsatte af venstre’.

Det er ulovligt

Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet, fortæller ifølge FDM, at mange bilister har en forestilling om, at de i hvert fald ikke er til gene for andre i trafikken. Men der tager de fejl.

- Vejdirektoratets stikprøver viser, at selv et lille antal bilister, der ikke holder til højre, kan være til stor gene for mange andre bilister bag dem, siger Marianne Foldberg Steffensen i en pressemeddelelse.

Ifølge hende kan der ’opstå farlige situationer’, hvis bilister kører for tæt på hinanden, eller hvis nogen føler sig fristet til at overhale indenom.

Hos bilejernes organisation, FDM, påpeger man også, at ’alt for mange’ danskere glemmer at overholde reglen om at holde til højre på motorvejen.

- Grunden til at mange godt kan lide at lægge sig i midtersporet (på en tresporet motorvej, red.), kan for eksempel være, at de så har plads til begge sider. Men det ændrer ikke på, at det er ulovligt, og det er dårligt for kapaciteten på vejen, siger Dennis Lange, der er juridisk konsulent hos FDM, i en video på organisationens hjemmeside.

Lad dig opdrage af chatbot

Ifølge ham går et af vejbanesporene til spilde, når nogen – uden særlig grund – vælger at placere sig i midtersporet på en tresporet motorvej. Det efterlader bagvedkørende med én overhalingsbane i stedet for to.

- Mange bliver fristet til at blinke med det lange lys, dytte og køre tæt på, men alle de løsninger er ulovlige, siger han.

Udover at sætte skilte op langs motorveje vil Vejdirektoratet også uddele magnetstreamers, som folk kan klistre på bilen, for at budskabet kan nå længst muligt ud.

Vejdirektoratet har tilmed udviklet en chatbot, så danske bilister kan gå til ’robotpsykolog’ og få ændret deres kørevaner og blive ’mønsterbilister’.

