Har du styr på det? Mange ved ikke, hvad gult lys betyder

To ud af fem danskere kender ikke reglerne for gult lys i trafikken, viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Det oplyser Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

Ifølge færdselsloven er reglerne klare. Gult lys betyder stop på samme måde, som rødt lys gør. Undtagelsen ved gult lys er, at man som trafikant må fortsætte over for gult, hvis det skaber en farlig situation at bremse op.

I undersøgelsen er det kun 59 procent af de adspurgte, der svarer rigtigt på spørgsmålet om, hvornår man må køre over for gult i bil.

Syv procent svarer, at man kun må køre over, hvis man kan nå igennem krydset, inden det skifter til rødt, mens 28 procent svarer, at man kun må køre over for gult, hvis man når ind i lyskrydset, mens det er gult. Begge dele er dog forkerte.

Dette har bilister svært ved

Farlige situationer

Når danske bilister ikke overholder færdselsloven og kører over for gult i situationer, hvor de kunne have bremset, kan det potentielt føre til ulykker.

Fire ud af ti svarer i undersøgelsen, at de har oplevet farlige situationer i trafikken, fordi en anden bilist er kørt over for gult lys.

Desuden tror hver femte i undersøgelsen, at man aldrig må køre over for gult lys, og det kan ligeledes skabe uheld i trafikken, hvis man som bilist bremser unødigt hårdt op.

Udover at udsætte sig selv og sine medtrafikanter for potentielt farlige situationer og ulykker, kan en tur over for gult også udløse en bøde på op til 1500 kr.