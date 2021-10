Har fået nok: Nu flytter Tesla

Den amerikanske elbilproducent Tesla har hjemme i Palo Alto i staten Californien. Så længe det varer i hvert fald.

Elon Musk, som er chef hos bilproducenten, vil nemlig flytte hovedkvarteret til staten Texas. Det fortalte han til et aktionærmøde, som blev afholdt på mærkets nye fabrik i Austin, Texas, torsdag. Det forventes, at hovedkvarteret skal ligge i forbindelse med fabrikken i Austin.

Det skriver flere medier, blandt andre Reuters.

Der er angiveligt flere årsager til, hvorfor Musk nu vil have hovedkvarteret til at ligge i Texas frem for Californien.

En af forklaringerne er, at Elon Musk i fjor så sig sur på Californiens håndtering af coronapandemien. På sit foretrukne medie Twitter kaldte Musk således coronaviruspanikken for 'dum', mens han betegnede statens restriktioner som 'fascistiske'.

Ifølge Berlingske valgte Tesla herefter at åbne fabrikken i staten, og det førte til adskillige hundrede nye smittetilfælde, hvorfor den californiske stat valgte at tvangslukke fabrikken.

Derudover har staten Texas lavere skat end Californien og færre regulativer for dem, der driver forretning, ligesom Texas ikke har nogen personlig indkomstskat.

I hovedkvarterets kommende nye hjemstat er der glæde over, at bilproducenten nu flytter ind.

Austins borgmester, Steve Adler, tager imod Tesla med åbne arme, fordi 'det er en tech-virksomhed, der skaber grøn produktion og jobs, som Austin har brug for, lyder det ifølge mediet Techstory fra Adler.

Historien melder ikke noget om, hvornår flytningen af hovedkvarteret fra Californien til Texas skal ske.