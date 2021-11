Har flere nye elbiler på vej

Hyundai varmer op til at lancere flere forskellige elektriske bilmodeller

Hyundai er kommet godt fra land i den nye elektriske tidsalder. I flere år har koreanerne haft godt fat i de danske elbilkunder, og med modellen Ioniq 5 har de i øvrigt kørt sig i finalen til kåringen af Årets Bil i Danmark.

Nu afslører koreanerne, at de er på vej med endnu flere elbiler, og at de kommer inden for få år.

Ved årets biludstilling i amerikanske Los Angeles præsenterede Hyundai således den elektriske konceptbil, kaldet Ioniq 7, som skal danne udgangspunkt for det, der bliver den største SUV i Hyundais elektriske Ioniq-familie.

Ligesom den aktuelle elbil Ioniq 5 skal den nye 7'er også bygges på koncernens E-GMP-platform. Som vi har set det i Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6, som er bygget på samme platform, vil det betyde en meget stor akselafstand og et plant gulv, hvorfor man godt kan forvente, at pladsforholdene i Ioniq 7 bliver særdeles gode.

I konceptbiludgaven af Ioniq 7 er kabinen meget minimalistisk indrettet med lounge-lignende sæder og skjulte opbevaringsrum.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Særligt karakteristisk på konceptbilen er den specielle bagende. Foto: Hyundai

Man skal nok ikke forvente, at dette sædearrangement går igen i den produktionsklare udgave. Foto: Hyundai

Den produktionsklare udgave af Ioniq 7 forventes at blive introduceret i Danmark i 2024. Inden da får vi Ioniq 6 til landet, som bliver en elektrisk sporty sedan, der skal på det danske marked i 2023.

Hvor meget af designet fra konceptbilen, der vil gå igen i den endelige udgave af Ioniq 7, må vi vente med at få svar på, til modellen får officiel verdenspremiere på et senere tidspunkt. Først her vil bilens specifikationer blive offentliggjort.