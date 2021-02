Har I mange børn? Populære familiebiler kommer i nye udgaver

Længe har Ford S-Max og Galaxy været blandt de danske familiers foretrukne valg, når der skulle købes ny bil med plads til det hele.

Selvom SUV'er og crossovere i vid udstrækning har reduceret familiebilernes popularitet, puster Ford nu nyt liv i modellerne. Således har bilgiganten løftet sløret for nye hybridvarianter af S-Max og Galaxy. Modellerne kommer med hybrid drivlinjer, som skal optimere modellernes brændstoføkonomi.

De nye familiebiler er udstyret med samme hybridsystem, som består af en 2,5-liters benzinmotor, en elmotor med startergenerator og et litiumionbatteri på 1,1 kWh.

I S-Max'en sikrer hybridsystemet, at hybridudgaven ifølge Ford udleder op til 10 procent mindre CO2 end den tilsvarende dieselvariant. Desuden anvendes elektriciteten til enten at understøtte benzinmotorens brændstofeffektivitet eller til at give ren eldreven kørsel på kortere strækninger.

Systemet yder tilsammen 190 hk, og i S-Max hybrid er det nok til en brændstoføkonomi på 15,6 km/l, mens 0-100 km/t klares på 9,8 sekunder.

I Galaxy-versionen ligger brændstoføkonomien ligeledes 15,6 km/l. Accelerationen fra 0-100 km/t er i den overstået på 10,0 sekunder.

Kan fås snart

Skal man have en Ford S-Max Hybrid begynder prisen ved 427.280 kr., og skal der være plads til syv personer, tilbyder Ford tredje sæderække til 18.740 kr.

Den større Galaxy kan fås til en pris fra 501.440 kr., og her er syv sæder standard.

Både Ford S-Max Hybrid og Ford Galaxy Hybrid kan bestilles nu, og Ford forventer, at de første biler vil blive leveret til kunder i maj.

