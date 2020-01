Har kørt 850.000 km: Nu er Porsche solgt for over 1 mio. kroner

En køreglad ejer har kørt længere end de fleste i sin Porsche 356A. Alligevel indbragte den for nylig 1,3 mio. kroner på auktion

Den amerikanske ingeniør Mike Robbins har sandsynligvis været ganske godt tilfreds med sin sorte Porsche 356 A Speedster. For ikke nok med, at han holdt fast i den i 54 år, så nåede han i denne periode at køre intet mindre end 527.000 miles i den vævre sportsvogn – svarende til cirka 848.000 kilometer.

Undervejs har Mike Robbins skiftet motoren adskillige gange, sat en anden gearkasse i og givet bilen flere mindre opgraderinger. Selvom den er blevet vedligeholdt, har rusten dog alligevel sat sig i undervognen, og ifølge ejeren har bilen også på et tidspunkt været i nærkontakt med en lygtepæl.

I langt de fleste handler ville den slags informationer få prisen til at falde drastisk. Ikke desto mindre kunne ejeren, der købte bilen af Mike Robbins i 2012, for nylig gå fra auktionshuset Bring A Trailer med en ganske pæn sum penge. Trods historikken indbragte sportsvognen nemlig 1,36 mio. kroner.

Høj pris uanset stand

Den høje pris skal ses i lyset af, at Porsche 356 er blevet et særdeles populært samleobjekt. Især modellen 356 A 1600 Speedster, som Mike Robbins har kørt i, er blevet penge værd: De seneste 10, som auktionshuset RM Sotheby's har solgt, har eksempelvis haft hammerslag på mellem 1,65 og 3,3 mio. kroner.

De behøver end ikke være i god stand for at trække villige købere. I oktober 2018 blev en 1600 Speedster 'S'-model f.eks. solgt for 2 mio. kroner, selv om den krævede intensiv restaurering.

Ifølge mediet The Drive er de gamle sportsvogne blevet så populære, at der efterhånden er bygget en hel del efterligninger af Porsche 356. En udvikling, som angiveligt har fået prisen på originalerne til at stige endnu mere.

Efterligningerne, der ofte bygges ud af den gamle VW Boble-model, sælges dog for noget mere spiselige priser: I 2018 solgte Bring A Trailer eksempelvis en replika af en 356 A 1600 Speedster for 150.000 kroner.

Mike Robbins' gamle bil er muligvis ikke længere helt original, men den nye ejer har til gengæld fået mange gode historier med i købet. Alt fra den originale kvittering på 3600 dollars til en lang artikel, som Mike Robbins har skrevet om sit liv med bilen, fulgte med.

Det samme gjorde den originale gearkasse, som det tilsyneladende er lykkedes sælgeren at finde. Den nye ejer kan med andre ord fortsætte med at skrue på den gamle Porsche, som Mike Robbins gjorde det i mere end fem årtier.

