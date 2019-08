Har reddet millioner af liv: Denne geniale bilopfindelse fylder 60 i år

Nils Bohlin er for langt de fleste et ukendt navn - men det burde det måske ikke være

I dag er moderne biler meget sikre og alverdens teknologi forsøger at øge chancerne for, at de ombordværende i en bil ikke kommer til skade eller i værste tilfælde dør, hvis uheldet er ude.

Men bilsikkerhed har ikke altid være et særlig udbredt fokus for bilproducenterne. Tilbage i 1950'erne kørte biler f.eks. med 2-punktsseler, hvis de da overhovedet havde seler installeret, og mange bilister valgte ikke at benytte sig af selen.

I 1959, altså for 60 år siden, skete der dog noget, som skulle vise sig at få stor betydning for eftertidens bilsikkerhed. I det år var svenskeren Nils Bohlin, som var ingeniør hos Volvo, endelig blevet færdig med at udvikle en ny type sele, han havde arbejdet på. 3-punkts-selen var født, og det er i dag den type sikkerhedssele, alle biler bruger.

Det fortæller både mediet Forbes og Volvo selv.

3-punkts-selen betragtes som værende blandt de vigtigste sikkerheds-foranstaltninger i bilens historie, og det anslås, at sele-typen har reddet over en millioner menneskers liv, fordi selen er så meget sikrere end 2-punkts-selen.

Forærede opfindelsen bort

Volvo begyndte indledningsvis at installere 3-punkts-seler i deres egne biler og kun til det svenske marked, men kort efter blev det standard i alle Volvo-biler.

Den svenske bilfabrikant havde patentet på opfindelsen, som det er kutyme, når man skal beskytte nye opfindelser fra at blive kopieret.

Derfor kunne Volvo faktisk have tvunget andre bilproducenter, som gerne ville bruge opfindelsen i deres biler, til at betale Volvo licenspenge.

Men det valgte svenskerne ganske bemærkelsesværdigt ikke at gøre. I 1963 frigav de opfindelsen, så alle bilfabrikanter kunne bruge 3-punkts-selen, fordi de gerne ville forbedre den generelle sikkerhed i biler, og sidenhen er opfindelsen blev udbredt, så den nu er standard i alle biler.

Lovpligtigt herhjemme

I Danmark har det siden 1976 været lovpligtigt at bruge sikkerhedssele i bil, og i dag skal man benytte sele på både for- og bagsædet. Der må ikke være flere i bilen, end der er sikkerhedsseler, og det er føreren af en bil, som har ansvar for, at børn under 15 år er spændt korrekt fast. Børn under 135 centimeter skal være fastspændt i godkendt sikkerhedsudstyr, f.eks. autostol eller selepude

- Sikkerhedsselen er det mest enkle og effektive sikkerhedsudstyr i bilen. Risikoen for at blive dræbt eller kvæstet halveres, hvis du bruger selen. Og det gælder alle i bilen. Uanset hvor kort turen er, skriver Rådet for Sikker Trafik på deres hjemmeside.

Nils Bohlin døde i 2002, 82 år gammel.

