Har solgt biler for 153 milliarder i år

Der er gang i biksen hos den traditionsrige bilfabrikant Porsche. Således har Porsche i årets første ni måneder solgt biler for 20,49 milliarder euro, som svarer til cirka 153 milliarder danske kroner.

Det oplyser Porsche i en pressemeddelelse.

De mange euro fordeler sig på i alt 202.318 solgte biler fra januar til og med september, og selv om Porsche nok er mest kendt for den berømte 911-model, er det de større SUV'er, som trækker for, når det handler om bilsalget.

Med en indtjening på 153 milliarder danske kroner fordelt på 202.318 biler, svarer det til en gennemsnitlig salgspris på lige over 750.000 kroner - vel at mærke uden danske afgifter og moms.

Mærkets største SUV, Cayenne, er blevet solgt i 62.022 eksemplarer til og med september, mens den mindre Macan er blevet solgt i 73.967 eksemplarer. Således er Cayenne-salget steget med 25 procent sammenlignet med samme periode sidste år, og Macan-salget er tilsvarende steget ni procent.

- Vi befinder os i øjeblikket i et politisk og økonomisk udfordrende miljø - og alligevel formår Porsche at forblive på banen. Det understøttes mest af alt af vores attraktive produktsortiment, siger Oliver Blume, formand for direktionen i Porsche AG, i pressemeddelelsen.

- Vi har lanceret mange entusiast-produkter på markedet i år, inklusive de nye 911, Cayenne Coupé, 718 Spyder og GT4. I lyset af den store efterspørgsel siden verdenspremieren på Taycan i september er vi også optimistiske omkring de kommende måneder, siger Blume.

Storsælger i Kina og USA

På trods af en generelt svagere økonomisk situation i både Kina og USA har Porsche formået at styrke sin position på begge markeder.

64.237 køretøjer blev leveret til kinesiske kunder, som udgør Porsches største kundegruppe, i de første ni måneder af 2019, hvilket svarer til en stigning på 14 procent sammenlignet med den samme periode året før. I USA - det næststørste Porsche-marked - voksede leverancerne med seks procent til 45.062 biler.

Generelt er sportsbiler fra Zuffenhausen populære i Asien-Stillehavet, Afrika og Mellemøsten. Her blev der leveret 86.235 køretøjer, svarende til en lokal stigning på elleve procent sammenlignet med samme periode året før.

