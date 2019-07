Har stået stille i 13 år: Nu kan en ny ejer køre superbilen til

Sjældne og hurtige superbiler tiltrækker gerne to typer: Dem, som gerne vil køre i dem, og dem, der ser dem som investeringsobjekter.

Desværre er det ofte den sidste gruppe, der faktisk har råd til at skrive under på slutsedlen. Og meget tyder på, at den røde Ford GT, der nu skal på auktion, er blevet købt til at stille væk. Bare 11,7 miles (18,8 kilometer) har den kørt, siden den rullede ud fra fabrikken i Detroit i 2006 - svarende til 1,3 kilometer om året.

Det skriver mediet TopGear.

GT-modellen er en moderne fortolkning af Ford GT40 racerbilen, som gennem 1960'erne satte konkurrenterne skakmat ved blandt andet Le Mans.

Bare omkring 4000 eksemplarer blev bygget af Ford GT, og ifølge auktionshuset RM Sotheby's er modellen en af de eneste biler i historien, hvis værdi aldrig er faldet til under nyprisen.

Se også: Hurtigere end en F1-bil: Vild elbil smadrer 20 år gammel rekord

Har alt i ekstraudstyr

RM Sotheby's har vurderet, at den auktionsaktuelle bil vil indbringe mellem 1,8 og 2,2 mio. kroner. Ford GT havde i sin tid en listepris på cirka 1 mio. kroner, men den pris har de potentielle købere allerede budt over.

I skrivende stund er højeste bud 235.000 dollar (1,5 mio. kroner), men hammeren falder først 11. juli.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Courtesy of RM Sotheby's

Foto: Courtesy of RM Sotheby's

Den røde GT er dog heller ikke helt standard. Ifølge auktionshuset har den tidligere ejer sat de fire krydser på ekstraudstyrslisten, som var muligt da bilen var ny. Bilen er derfor prydet af to hvide striber, røde bremsekalibre, BBS-fælge og en McIntosh radio.

GT-modellen er ydermere én af bare 327 eksemplarer, der er lakeret i en særlig Mark IV rød farve.

Alt dette træder dog muligvis en smule i baggrunden, når man starter motoren. Bag forsæderne ligger nemlig en amerikansk V8-motor på 5,4 liter, der er i stand til at sende 550 hestekræfter til bagdækkene og hele bilen mod 100 km/t. på 3,3 sekunder.

Det ville med andre ord ikke tage lang tid at sende odometertallet betragteligt i vejret, hvis man ville.

Se også: Høj danskerfavorit får elektriske kræfter