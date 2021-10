Har taget 25.000 timer

Få bilmodeller er mere berømte end Lamborghini Countach. Modellen blev som konceptbil fremvist på Geneva Motor Show i 1974, og på mange måder blev Lamborghinien showets store stjerne. Efterfølgende prydede konceptbilen alverdens bilmedier verden over, og der blev skrevet side op og side ned om Lamborghinien.

Tre år senere, i marts 1974, blev prototypen imidlertid smadret i en crashtest, og så troede man egentlig, at det var det for den første Countach nogensinde.

Det var det bare ikke.

I 2017 rettede en bilsamler og ivrig Lamborghini-kunde henvendelse til det italienske bilmærke og spurgte, om der var mulighed for, at der kunne blive bygget en rekonstruktion af prototypen Countach LP 500.

Det kunne der heldigvis, og nu er modellen rekonstrueret, til trods for at der ikke længere findes officielle skitser af den originale prototype. Derfor har det også taget hele 25.000 timer for Lamborghinis historiske afdeling at rekonstruere prototypen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Modellen blev første gang fremvist i 1971. Foto: Lamborghini

Her ses den genopbyggede prototype. Foto: Lamborghini

- Countach genopfandt højtydende biler, siger Stephan Winkelmann, som er formand og adm. direktør i Automobili Lamborghini.

- Den blev et ikon med hensyn til stilistisk sprog, der selv i dag, efter flere årtier, stadig inspirerer nutidige Lamborghinier, siger han.

Bilen kan køre og er, hvad angår mekanikken, opbygget af originale Lamborghini-dele, som enten er restaureret, genopbygget eller genbrugt.

Historien melder ikke noget om, hvor meget det har kostet samleren at få genskabt prototypeudgaven af Countach, men billigt har det helt sikkert ikke været.