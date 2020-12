Har været landets mest solgte: Nu dropper VW denne Golf

'Volkswagen e-Golf er fortid'.

Sådan skriver den tyske bilgigant om den elektriske version af den ikoniske Golf-model. Lillejuleaftensdag rullede det sidste eksemplar af modellen, der tidligere målt på en enkelt måned har været Danmarks mest solgte elbil, af samlebåndet på den såkaldte Transparent Factory i Dresden.

Den åbenlyse grund til, at e-Golfen som model nu køres ud på de evige ophuggeres baghaver, er, at mærkets nye elbil ID.3 har sat sig på markedet for elbiler på den størrelse med VW-logo i front.

- Afslutningen for e-Golfen betyder også starten for ID.3, siger Danny Auerswald, som er fabrikschef på Transparent Factory, med henvisning til, at de nu i stedet for e-Golf skal til at bygge den elektriske ID.3 på fabrikken.

E-Golf kom på markedet i 2014 og blev produceret på fabrikken i Wolfsburg frem til sommeren 2020. I 2017 begyndte en parallelproduktion af e-Golf på Transparent Factory-fabrikken for at imødekomme den høje efterspørgsel. Her fortsatte produktionen frem til lillejuleaftensdag i år. I alt nåede der at blive bygget 145.561 eksemplarer af e-Golf, som har været blandt de mest populære elbiler i Europa over de seneste år. Særligt populær har modellen været i Norge og Tyskland.

Nu vil de bygge elektrisk stationcar med vild rækkevidde

Fremtiden i form af VW ID.3 betyder et farvel til e-Golf. Foto: Volkswagen

ID.3 er fremtiden

Herhjemme blev VW e-Golf den mest solgte elbil i januar i år, efter Volkswagen sænkede prisen, så man kunne få elbilen til en startpris på cirka 230.000 kr.

Men ID.3 er fremtiden inden for elbiler fra Volkswagen, og derfor skal fabrikken i Dresden nu ombygges, så der kan samles ID3-modeller i stedet for.

- Begyndelsen på produktionen af ID.3 er meget gode nyheder for vores ansatte og belønningen for den store indsats i forbindelse med transformationen af fabrikken siden 2016, siger Thomas Aehlig, formand for de ansatte på Transparent Factory.

Volkswagen ID.3 blev kåret som Årets Bil i Danmark 2021.

