Hasarderet kørsel på dansk strand: Folk ringede 1-1-2

På flere danske strande er det lovligt at køre bil. Det gælder f.eks. på Lakolk Strand på Rømø, men selvom man altså må køre ned på stranden i sin bil, skal man stadig overholde færdselsloven.

Søndag ringede flere strandgæster 1-1-2, fordi de havde fået nok af hasarderet kørsel på stranden. Det skriver TV Syd.

- Vi fik faktisk en 5-6 anmeldelser ind via 1-1-2. Så de øvrige personer, der opholdt sig på Lakolk Strand, har været oprigtigt nervøse ved den kørsel, der fandt sted i eftermiddags, fortalte Nikolaj Hølmkjær, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til mediet søndag.

Over for TV Syd oplyser Sydjyllands Politi, at det søndag samlet endte med ni sigtelser for blandt andet hensynsløs kørsel og unødig røg og støj.

Til hygge

På twitter valgte Sydjyllands Politi søndag eftermiddag også at gøre opmærksom på, at man ikke kan køre, som det passer én på Lakolk Strand.

Artiklen fortsætter under opslagene ...

'I forbindelse med flere anmeldelser om hasarderet kørsel på Rømø har vi iværksat en målrettet indsats, så vi alle husker, at stranden er til hyggelige stunder og fantastisk natur, skriver Sydjyllands Politi blandt andet i opslagene på twitter.